Bayraktar TB2 SİHA'yı istiyorlardı: Türkiye'yi liste dışı bıraktılar
Bayraktar TB2 SİHA'yı istiyorlardı: Türkiye'yi liste dışı bıraktılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yakın zamanda Türk insansız hava araçlarına ilgi duyan Asya ülkesinden Türkiye ile ilgili beklenmedik bir hamle geldi. Türkiye'yei liste dışı bıraktılar. İşte detaylar...

Sri Lanka, turizmde hareketliliği artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Ülke, 40 ülkenin vatandaşlarına 1 yıl süreyle vize muafiyeti uygulanacağını açıkladı. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin dahil edildiği listeye Türkiye’nin alınmaması dikkat çekti.

Yeni düzenleme 2026 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girerken, Sri Lanka’nın turizm gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sri Lanka Parlamentosu tarafından onaylanan yeni düzenleme kapsamında 40 ülkenin vatandaşları ülkeye vizesiz giriş yapabilecek. Uygulama 2026 Mayıs ayında yürürlüğe girerken Mayıs 2027’ye kadar geçerli olacak. Vize muafiyeti verilen ülkelerin vatandaşları, seyahat öncesinde Elektronik Seyahat İzni (ETA) alarak Sri Lanka’da 30 güne kadar kalış hakkı elde edecek. Bu sistemle hem giriş süreçlerinin hızlandırılması hem de havalimanı yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemede Türkiye’nin kapsam dışında bırakılması dikkat çekti. Türk vatandaşları Sri Lanka’ya seyahat etmek istediklerinde mevcut vize prosedürlerini uygulamaya devam edecek ve vize ücretini ödemek zorunda olacak. Son yıllarda Türk gezginler arasında popülerleşen Sri Lanka’nın bu kararı, özellikle seyahat planı yapan turistler açısından mevcut koşulların değişmediği anlamına geliyor.

Sri Lanka Kamu Güvenliği ve Parlamento İşleri Bakanı Ananda Wijepala, vize muafiyetinin ülkeye ciddi bir gelir kaybı yaratacağını kabul etti. Bakan Wijepala, uygulamanın yaklaşık 75 milyon dolarlık vize geliri kaybına yol açabileceğini ancak hedefin 2026 sonunda 3 milyonun üzerinde turist ağırlamak olduğunu ifade etti. Ülke yönetimi, artan turist sayısıyla bu kaybın telafi edilmesini bekliyor.

Güney Asya’nın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sri Lanka, doğal güzellikleri, çay tarlaları ve tren rotalarıyla biliniyor. Son yıllarda 2,3 milyon turist seviyesine ulaşan ülke, yeni vize politikasıyla uluslararası rekabette daha güçlü bir konum hedefliyor. Türkiye’nin liste dışında kalması ise özellikle Asya destinasyonlarına yönelen Türk turistler açısından dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

Yorumlar

cemal

İsraillileri kabul ettikleri için bu karar alınmıştır.
+90 (553) 313 94 23