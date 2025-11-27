  • İSTANBUL
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Kosova, her yıl 27 Kasım'da kutlanan geleneksel “Güç Günü” kapsamında halkı ülke genelindeki kışlalarda ağırladı. Bayraktar TB2, bu kez Kosova’da sergilendi. Başbakan Albin Kurti, ordularının Türkiye’den tedarik ettikleri TB2 ve Skydagger sistemleriyle kısa sürede bölgenin en hızlı güçlenen askeri yapılarından biri haline geldiğini açıkladı. Siyonist İsrail'e Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma sistemi için imzaladığı anlaşmalar ve son dönemdeki savunma sanayisindeki yükseliş, İsrail basınında alarma neden oldu.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Kosova’da her yıl 27 Kasım’da kutlanan “Güç Günü” kapsamında, Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) ülke genelindeki kışlaları halka açıldı.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Başkent Priştine’deki Adem Jashari Kışlası’ndaki etkinliğe Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Dimal Basha, Başbakan Albin Kurti ve Savunma Bakanı Ejup Maqedonci katıldı.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

FSK envanterinde sergilenen askeri araç ve silahlar yoğun ilgi gördü.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Başbakan Albin Kurti, Kosova ordusunun son dört yılda büyük bir modernizasyon sürecine girdiğini söyledi. Kurti, ülkelerinin askeri kapasitesinin dost ülkelerin desteğiyle hızla büyüdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

"Ordumuzu Türkiye’den Skydagger ve Bayraktar TB2, ABD’den Puma insansız hava araçlarıyla donattık. Yakında bir mühimmat fabrikamız ve insansız hava aracı üretim tesisimiz de olacak."

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Türkiye’nin Kosova ve Balkanlar’daki stratejik rolü bir kez daha öne çıktı. FSK envanterinde halihazırda çok sayıda Türk üretimi savunma sistemi bulunuyor.

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Kurti, ABD ile yapılan yeni askeri alımların da sürdüğünü belirterek, Javelin tanksavar füzeleri ve Black Hawk helikopterlerinin tedarik sürecinin ilerlediğini aktardı.

#8
Foto - Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

2018’de başlatılan FSK’nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci devam ederken, Türkiye’nin katkısı öne çıkıyor. 1999’dan bu yana NATO’nun KFOR misyonunda görev yapan Türk askeri, Kosova’nın güvenlik yapılanmasına kritik destek sağlıyor. Aralık 2024’te Kosova hükümeti ile MKE arasında imzalanan anlaşmayla ülkede farklı kalibrede mühimmat üretilecek bir fabrikanın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Türkiye'nin savunma sanayii alanında imzaladığı 6,5 milyar dolarlık yeni sözleşme, İsrail basınında geniş yankı bulurken İsrail medyasının gözü Türkiye'de.

