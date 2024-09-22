2024-09-22 17:48:11 Batı zorunlu askerliğe dönüyor
İsrail elektronik cihazlar üzerinden siber katliam yaptı. Rusya’nın her an nükleer silah testi yapması bekleniyor. Yapay zeka cephede ölümlere karar veriyor. İnsansız hava araçları savaşların seyrini değiştiriyor. Ancak ülkeler bir yandan da zorunlu askerliğe geri dönüyor. Almanya, Fransa, Yunanistan ve dahası... Avrupa insana dayalı yeni savaş stratejileri geliştiriyor İsrail'in Gazze soykırımında ekim ayında bir yıl geride kalacak. 351 gündür dünyanın gözü önünde insanlık tarihinin en acımasız katliamları yaşanıyor. En adaletsiz savaşa şahit oluyoruz. ABD ve Batı'nın tam destek verdiği ve hiç kimsenin hesap soramadığı siyonist İsrail rejimi, küçücük bir alana sıkıştırdığı 2.3 milyon sivil Filistinliyi öldürüyor... Rusya – Ukrayna savaşında ise üçüncü kış yaşanacak. Hâlâ ne kazanan var ne kaybeden. Bir de Sudan var. Günümüzde sıcak çatışmanın yaşandığı bir diğer yer. 1.5 yıldır iç savaş hakim. Sudan'da 25 milyondan fazla kişi açlıkla boğuşuyor.