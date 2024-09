Batı zorunlu askerliğe dönüyor

ROBOTLAR MI İNSANLAR MI? Üç cephede da savaşın yayılma riski var. İsrail her an Lübnan'ı hedef alabilir. Rusya – Ukrayna savaşı bir anda Avrupa'yı sarabilir. Ya da Afrika'da yeni çatışmalar baş gösterebilir. Bunlara ek Çin, Tayvan'a saldırabilir, dahası maalesef Balkanlar karışabilir veya ABD yine bir yerlere demokrasi götürmek isteyebilir. Kısaca dünya iyiye gitmiyor. Hatta ne var biliyor musunuz? Gelecekteki savaşın nasıl olacağı konuşuluyor. Konvansiyonel mi olacak yoksa nükleer mi? Ya da cephede robotlar mı bulunacak yoksa askerler mi? ATOM BOMBASI DENEYECEKLER - İşgalci İsrail hafta içerisinde bu kez siber katliamlar yaptı. Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlattılar. 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi yaralandı. Hemen akıllara 'Bir sonraki savaş tamamen siber mi olacak?' sorusu geldi. Hatta küresel tedarik zinciri bile sorgulanmaya başladı. İsrail'in bu cihazlara bombaları üretim ya da dağıtım aşamasında koyduğu düşünülüyor. Dolayısıyla gelecekteki saldırıların çevremizdeki herhangi bir elektronik cihaz ile olabileceği konuşuluyor. Örneğin İngiliz basını "Bundan sonra buzdolapları mı patlayacak?" sorusunu sordu. - Ya da Rusya'nın her an Kuzey Kutbu'nda bir nükleer silah denemesi yapacağı konuşuluyor. Rusya, en son atom bombası testini 1990'da yapmıştı. Dünya genelinde halihazırda fırlatılmaya hazır 10 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunuyor. Olası bir nükleer savaşın akıbetini kimse düşünmek bile istemiyor. - Bir sonraki savaşın nasıl olabileceğine dair yapılan tartışmalarda akla her zaman robotlar da geliyor. Nam-ı değer gerçek Terminatörler yani. Veya insansız hava araçları? Ya da yapay zeka? Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlarını yapay zeka desteğiyle yaptığı biliniyor. İnsanlığı kimin ölüp yaşayacağına makinelerin karar vereceği bir savaş mı bekliyor yoksa? - İnsansız hava araçlarının da savaşların seyrini değiştirdiği artık herkesçe kabul gören bir gerçek. Gelecekte ülkelerin drone'larla fethedilebileceği de ön plana çıkıyor.