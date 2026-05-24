  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi Kurban Bayramı çocuklara anlatılmalı... Görsün, alışsın demek yerine bu cümleleri söyleyin Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz' Bakan müjdeyi duyurdu: İki il arası 2 saate düşecek! Bilim insanları açıkladı: Japon yürüyüş tekniği hastalıklara karşı adeta 'doğal aşı' hem de güçlü destek! Önder Özen'in ilk bombası Real Madrid'den! Meğer Türkiye'ye gelmeye... Suça Sürüklenen Çocuklarda Travma Sonrası Duygu Düzenleme Alarmı: Uzmanlardan Çok Disiplinli Çözüm Çağrısı Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu Olmaz böyle bir şey... Moldova'dan bile Beşiktaş'a kötü haber! Hiç bir şey yolunda gitmiyor
Spor
13
Yeniakit Publisher
Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan çok çarpıcı tespitler geldi.

#1
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, FBİAD Forumu’nda iddialı transfer mesajları verdi. Her oyuncunun kendi mevkisinde oynaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, öncelikli hedeflerinin iki santrfor almak olduğunu belirtirken, mali açıdan kulübe zarar vermemek için doğru zamanı bekleyeceklerini söyledi.

#2
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

#3
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİAD) Forumu’nda kongre üyeleri ve iş dünyasıyla bir araya gelen Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün geleceği ve transfer stratejilerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Mevcut kadro planlamasına değinen ve her futbolcunun en verimli olduğu pozisyonda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

- Biz bütün takımda oyuncumuzun kendi mevkisinde oynayan oyuncu olmasını tercih edeceğiz.

#6
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Hücum hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getiren Aziz Yıldırım, "Önce iki tane santrfor alacağız" diyerek forvet hattına dünya çapında isimler kazandıracaklarının müjdesini verdi.

#7
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Transfer piyasasındaki fahiş fiyatlara ve aceleci davranmanın getireceği mali zararlara dikkat çeken Yıldırım, stratejik ve sabırlı bir politika izleyeceklerini belirtti.

#8
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

- Acil bir operasyonu bugün yaparsak kulübe zarar veririz ama yarın yaparsak kulübe daha uygun şartlarda gelmiş olurlar.

#9
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

-Konuşuyorum, söylüyorum. Ben ibra edeceğim. Ama seçilir de yönetime gelirsek bütün hesapları 2018 Aziz Yıldırım hesapları da dahil olmak üzere inceleteceğim. Ve 3 dönemi de kamuoyuna ve sizlere sunacağım.

#10
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

-Eğer orada herhangi bir olay varsa onunla ilgili de gerekli kanuni işlemleri yapacağım. Bunu herkes bilsin.

#11
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

-Ama ibra edeceğim. İbra etmemek kulüpte yeni bir yol açar. Bu tehlikeli. 2018'de bizi Sportif A.Ş.'de ibra etmediler. 2 sene bekledik. 2 sene sonra ortadan kalktı kanun gereği. O arada da hacizler geldi. Bana gelmedi, Önder Beylere ve bazı arkadaşlara hacizler geldi. Arabalarının, evlerinin üzerine icra, haciz koydu. Onun olmaması lazım.

#12
Foto - Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'

Kural var. Ne diyor? Tüzükte yazıyor. İşte diyor ki 'u aşamaz veya belirli bu şeyleri geçemez diye. Onların sağlanması lazım. Onlar sağlanmıyorsa o zaman suç işlenmiş demektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'den Özgür Özel'e soğuk duş
Gündem

TBMM'den Özgür Özel'e soğuk duş

Mahkemenin kararı sonrası TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in unvanı CHP Grup Başkanı olarak değiştirildi.

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı
Dünya

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı

Almanya’nın Düsseldorf kent merkezinde 2 tramvayın çarpışması sonucu 5’i ağır 27 kişi yaralandı.
Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması
Gündem

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında Erdoğan'a teşekkür etti...
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi
Dünya

Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna ordusunun Luhansk'taki koleje yönelik saldırısında ölü sayısı 18'e çıktı" ifadeleri kullanıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23