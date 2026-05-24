Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz'
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan çok çarpıcı tespitler geldi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, FBİAD Forumu’nda iddialı transfer mesajları verdi. Her oyuncunun kendi mevkisinde oynaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, öncelikli hedeflerinin iki santrfor almak olduğunu belirtirken, mali açıdan kulübe zarar vermemek için doğru zamanı bekleyeceklerini söyledi.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİAD) Forumu’nda kongre üyeleri ve iş dünyasıyla bir araya gelen Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün geleceği ve transfer stratejilerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
Mevcut kadro planlamasına değinen ve her futbolcunun en verimli olduğu pozisyonda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
- Biz bütün takımda oyuncumuzun kendi mevkisinde oynayan oyuncu olmasını tercih edeceğiz.
Hücum hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getiren Aziz Yıldırım, "Önce iki tane santrfor alacağız" diyerek forvet hattına dünya çapında isimler kazandıracaklarının müjdesini verdi.
Transfer piyasasındaki fahiş fiyatlara ve aceleci davranmanın getireceği mali zararlara dikkat çeken Yıldırım, stratejik ve sabırlı bir politika izleyeceklerini belirtti.
- Acil bir operasyonu bugün yaparsak kulübe zarar veririz ama yarın yaparsak kulübe daha uygun şartlarda gelmiş olurlar.
-Konuşuyorum, söylüyorum. Ben ibra edeceğim. Ama seçilir de yönetime gelirsek bütün hesapları 2018 Aziz Yıldırım hesapları da dahil olmak üzere inceleteceğim. Ve 3 dönemi de kamuoyuna ve sizlere sunacağım.
-Eğer orada herhangi bir olay varsa onunla ilgili de gerekli kanuni işlemleri yapacağım. Bunu herkes bilsin.
-Ama ibra edeceğim. İbra etmemek kulüpte yeni bir yol açar. Bu tehlikeli. 2018'de bizi Sportif A.Ş.'de ibra etmediler. 2 sene bekledik. 2 sene sonra ortadan kalktı kanun gereği. O arada da hacizler geldi. Bana gelmedi, Önder Beylere ve bazı arkadaşlara hacizler geldi. Arabalarının, evlerinin üzerine icra, haciz koydu. Onun olmaması lazım.
Kural var. Ne diyor? Tüzükte yazıyor. İşte diyor ki 'u aşamaz veya belirli bu şeyleri geçemez diye. Onların sağlanması lazım. Onlar sağlanmıyorsa o zaman suç işlenmiş demektir.
