Balıkesir'de sağanak felaketi: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, hayatı felç etti. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düşmesiyle birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri acil önlemler aldı.