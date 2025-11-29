  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, hayatı felç etti. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düşmesiyle birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri acil önlemler aldı.

Foto - Balıkesir’de sağanak felaketi: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağışın etkisiyle adeta felaketi yaşadı. Meteoroloji kayıtlarına göre, ilçeye son 24 saatte metrekareye tam 95 kilogram yağış düştü.

Foto - Balıkesir’de sağanak felaketi: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü.

Foto - Balıkesir’de sağanak felaketi: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

İlçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Foto - Balıkesir’de sağanak felaketi: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Meteorolojiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı

