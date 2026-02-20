  • İSTANBUL
Gündem
Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı
Giriş Tarihi:

Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e TMSF tarafından kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün yaptığı açıklamada yasa dışı bahis sorunu için "Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Foto - Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi. Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.

Foto - Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.

Foto - Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00:00–06:00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin yer aldığı, söz konusu tespitler kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da, yine bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.

Foto - Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süreler içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği hususlarının MASAK raporlarında yer aldığı tespit edildi.

Foto - Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Foto - Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda "sıfır tolerans" vurgusu yapmıştı. "Sistemi çözdük" ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla süreceğini söylemişti.

