Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi. Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.