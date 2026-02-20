Bakan Gürlek göreve gelir gelmez sinyali vermişti! İki dev şirkete kayyım atandı

Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00:00–06:00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin yer aldığı, söz konusu tespitler kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da, yine bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.