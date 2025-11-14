Bakan Ersoy, TBMM’de 2026 Bütçesini Anlattı: Turizmde Rekor, Arkeolojide Yoğun Çalışma

Bakan, kamuoyunda gündeme gelen restorasyon tartışmalarına da değindi. 2025’in ilk dokuz ayında 101 eserin onarım ve restorasyonunun tamamlandığını, yıl sonunda bu sayının 121’e ulaşacağını açıkladı. Son iki yılda ise 166 vakıf kültür varlığında çalışmaların sonuçlandığını söyledi. Ayasofya’da tarihinin en kapsamlı koruma süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Ersoy, tüm restorasyonlarda üniversitelerden uzman akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurullarının görev yaptığını, müdahalelerin bu kurul kararları doğrultusunda uygulandığını ifade etti. Afet bölgelerinde özel mülkiyetteki kültür varlıklarına verilen proje ve uygulama yardımlarının artırıldığını; 2025 ve 2026 bütçelerinde bu kapsam için 1,5 milyar TL ödenek ayrıldığını duyurdu. Müzecilik Projeleri: Antalya Ve Diyarbakır 2026’da Açılacak Ersoy, iki büyük müze yatırımının 2026’da tamamlanacağını söyledi. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nin restorasyonunun bitmesiyle müze, tiyatro salonu, kütüphane ve etkinlik alanlarından oluşan bir kültür kompleksi haline getirileceğini açıkladı. Antalya Müzesi’nin kapalı alanının 9 bin 500 metrekareden 19 bin 500 metrekareye çıkarılacağını, sergi alanında yüzde 164 artış sağlanacağını belirtti. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’ndaki dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ersoy, 2026’da restorasyon, millet bahçesi, sergi alanları ve yeni arkeoloji müzesini içeren ilk etabın açılacağını ifade etti. Bakan, 2025 yılında yurt dışından 109 eserin Türkiye’ye getirildiğini, 2002–2025 döneminde iade edilen eser sayısının 13 bin 377’ye ulaştığını da aktardı. Sayıştay Bulguları Ve Bütçe Sayıştay raporlarına ilişkin değerlendirmesinde Ersoy, tespit edilen bulguların çoğunun “usule ilişkin hatalar” olduğunu, gerekli düzeltmeler için ilgili birimlere talimat verildiğini söyledi. 2026 bütçe rakamlarını da açıklayan Ersoy, Bakanlık bütçesinin bağlı kuruluşlarla birlikte 69 milyar 999 milyon 818 bin TL olduğunu belirtti. Bunun 51 milyar 734 milyon TL’sinin cari, 18 milyar 265 milyon TL’sinin yatırım bütçesi olduğunu ifade etti. Konuşmasını tamamlayan Ersoy, komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya hazır olduğunu belirtti.