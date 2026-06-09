Bakan Çiftçi, Efendimiz Hz. Muhammed’in tavsiyesiyle anlattı: Kadına hürmet insanlığa hürmettir!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurumsal kapasitelerini de sürekli geliştirdiklerini, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1175 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele biriminin bulunduğunu belirtti. Söz konusu birimlerde 20 binden fazla kolluk personelinin görev yaptığını ifade eden Çiftçi, sahada 7 gün 24 saat görev yapan personelin mağdura hızlı ulaşmak, tedbirleri uygulamak ve süreci dikkatle takip etmek için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi. Çiftçi, eğitim faaliyetlerinin de bu mücadelenin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti: "2020-2026 yılları arasında 1 milyon 367 bin kolluk personeline, 553 bin özel güvenlik görevlisine ve 243 bin 500 er ve erbaşa kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2 bin 127 mülki idare amirimiz de bu alanda yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle desteklenmiştir. 'Kadına El Kalkamaz' kampanyası kapsamında 2022-2026 yılları arasında 42 milyon 763 bin 516 erkeğe bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu mücadele kolluk tedbirlerinin yanında toplumsal bilinç, aile terbiyesi, ahlaki sorumluluk ve ortak hassasiyet gerektiren geniş bir alana sahiptir."