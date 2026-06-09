Bakan Çiftçi, Efendimiz Hz. Muhammed’in tavsiyesiyle anlattı: Kadına hürmet insanlığa hürmettir!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Hakimevi'nde, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da yer aldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. Toplantısı'nda konuştu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) kadınlara dair tavsiyelerinin kendileri için daima yol gösterici olduğuna işaret eden Çiftçi, "Kadına hürmet, insanlığa hürmettir. Aileye sahip çıkmak, milletin geleceğine sahip çıkmaktır. Devlet olarak temel vazifemiz bu anlayışı güçlendirmektir" dedi.