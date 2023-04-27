Bakan Akar’dan “çözüm süreci” açıklaması

“2013-2015’TE ÇÖZÜM SÜRECİ OLUŞTURULDU VE BU ONLARI ŞIMARTTI” Son 1 haftada ölü veya diri ele geçirilen terörist sayısının 23-25 kişi olduğunu belirten Bakan Akar, "Bunlarda büyük bir kaçış ve çöküş var. Bu zaten bunların elebaşlarının konuşmasından anlaşılıyor. 'Öldük, bittik. Barış yapalım. Anlaşma yapalım. Silah bırakalım' gibi. Hayır, en son terörist etkisiz hale getiriline kadar mücadele devam edecek. 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan kurtulacağız. Bunda azimliyiz ve kararlıyız. Bundan öte tek bir yol var, adalete teslim olmak. Örgüt çok yalan ve alçakça propaganda yapıyor. Bir terörist yakalandığında üstü başı iyice arandıktan sonra sağlık kontrolü yapılıyor. Teke gibi kokuyorlar. Banyosu yaptırılıyor ve üzerine kıyafet veriliyor. Çayı, kahvesi veriliyor. İfadesi alındıktan sonra savcıya teslim ediliyor. Bunun dışında hiçbir imkanı yok. Çok açık ve net talimatlarımız var. Dolayısıyla biz diyoruz ki, madem sizin ananı, babanız var. Yanlış yola düşmüşsünüz, madem pişman olmuşsunuz. Gelin adalete teslim olun. Öbür türlü öyle yarım bırak, yok. Çünkü 2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Sanki bir zafiyetmiş gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara verdiği imkanlar ve fırsatlar istismar edildi. Bir daha onu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi. Birde bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim ister Irak’ın kuzeyinde olsun, ister Suriye’nin kuzeyinde olsun Moskova’da Suriye savunma bakanına bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk, bizim tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz gerçekten millet ve silahlı kuvvetler olarak, insan olarak, inanç olarak bizim hiçbir ayrım yapmamız söz konusu değil. Ötekileştirme yok. Biz kimsenin dinine, diline, inancına, mezhebine, ırkına, etnik köküne, böyle bir şey yok. Bunu bilinçli olarak böyle araya sokuyorlar. İnsanların kafasını karıştırıyorlar. Bizim yaptığımız mücadeleyi çarpıtıyorlar. TSK Suriye’de Kürt’lere şunu yaptı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda son derece bilinçli. Bizim tek hedefimiz teröristler” şeklinde konuştu.