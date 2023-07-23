2023-07-23 12:31:21 Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakaları yürekleri ağızlara getirmeye devam ederken vatandaşlar 'Yılanlar neden bahçelere girmeye başladı?' sorularını araştırmaya başladı. Merak edilen soru sonunda yanıt buldu. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. Bahçenizde bu bitkiler varsa hemen söküp atın. Bu bitkiler yılanları ışık hızıyla çekiyor. İşte yılanlara davetiye çıkaran şeyler...