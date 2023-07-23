Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

2- BAHÇE HORTUMU Bahçeyi sulamak için kullandığımız bahçe hortumu çiçeklerinizin açması ve çimlerinizin yeşil kalması için çok önemli biliyoruz. Ancak bunlar yılanlara davetiye çıkarır. Yılanlar hortumun iç tarafına çöreklenebilir. Aynı zamanda hortumdan sızan su da onları çekebilir. Hortumları yerde bırakmak yerine yerden uzak tutabileceğiniz bir aparatla duvara koyabilirsiniz. Aynı zamanda hortumu kullandıktan sonra sızdırmamasına da mutlaka özen göstermelisiniz. 3- TAŞ DUVARLAR Yılanlar için taş duvarlar harika bir serinleme ve saklanma alanıdır. Taş duvarlar delikli ve boşluklu olduğu için bu kısımlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalma olasılığınız çok yüksek.