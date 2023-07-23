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Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

2023-07-23 12:31:21
Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakaları yürekleri ağızlara getirmeye devam ederken vatandaşlar 'Yılanlar neden bahçelere girmeye başladı?' sorularını araştırmaya başladı. Merak edilen soru sonunda yanıt buldu. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. Bahçenizde bu bitkiler varsa hemen söküp atın. Bu bitkiler yılanları ışık hızıyla çekiyor. İşte yılanlara davetiye çıkaran şeyler...

#1
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olabilmekte. Özellikle son dönemde ülkemizin her yerinden yılan ihbarları gelmeye devam ederken uzmanlar korkutan uyardı geldi. Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın! Bunlar yılanları ışık hızıyla kendilerine çekiyor. Yılanlardan korunmanın yöntemlerini sizler için derledik. Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yuvalarından çıkan yılanlar evlerin bahçelerine girmeye başladı. Peki yılanlardan korunmak için ne yapılmalı? Uzmanlar yılanları kendilerine çeken şeyleri açıkladı. Bahçenizde bunlar varsa hemen söküp atın.

#2
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

YILANLARI KENDİLERİNE IŞIK HIZIYLA ÇEKEN 5 ŞEY... 1- ODUN YIĞINLARI Kışa hazırlık olsun diye bahçenin bir kenarına yığdığınız odun yığınları, yılanlara davetiye çıkarır. Bu odunlar, yılanlar için çekici bir saklanma alanıdır. Karanlık ve boşluklu olduğu için bu alana rahatlıkla gizlenebilirler. Bu odunları illa saklayacaksanız kapalı bir yerde ya da yerden yüksekte saklamalısınız.

#3
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

2- BAHÇE HORTUMU Bahçeyi sulamak için kullandığımız bahçe hortumu çiçeklerinizin açması ve çimlerinizin yeşil kalması için çok önemli biliyoruz. Ancak bunlar yılanlara davetiye çıkarır. Yılanlar hortumun iç tarafına çöreklenebilir. Aynı zamanda hortumdan sızan su da onları çekebilir. Hortumları yerde bırakmak yerine yerden uzak tutabileceğiniz bir aparatla duvara koyabilirsiniz. Aynı zamanda hortumu kullandıktan sonra sızdırmamasına da mutlaka özen göstermelisiniz. 3- TAŞ DUVARLAR Yılanlar için taş duvarlar harika bir serinleme ve saklanma alanıdır. Taş duvarlar delikli ve boşluklu olduğu için bu kısımlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalma olasılığınız çok yüksek.

#4
Foto - Bahçenizde bunlar varsa hemen atın! Yılanları ışık hızıyla çekiyor

4- YÜKSELTİLMİŞ SUNDURA Bahçenin dışına taşan bir sundurma yaptıysanız çok dikkat etmelisiniz. Evinizin altındaki boşluklar, barınak sağladıkları, karanlık ve nemli oldukları için yılanların tercihidir. Bu tür alanlarda böcek bol bulunduğu için yılanlar da burayı bir avlanma yeri olarak görür. Hatta yuvalama yerleri oluştururlar. O yüzden bu tür yerleri mutlaka kapalı tutmalısınız. 5- KEMİRGENLER Bahçenizde çok fazla kemirgen hayvan varsa dikkat etmelisiniz. Fare, kirpi, kertenkele gibi sürüngenler, yılanlar için davetiye çıkarır. Bu yüzden belli aralıklarla bahçenizi ilaçlatmaya, böceklerden ve kemirgenlerden uzak tutmaya çalışmalısınız.

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