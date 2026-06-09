  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor Vincenzo Italiano tüm gereksizleri temizleyecek! Siyonist katillerden çocuk katliamı! Yaklaşık 21 bin öğrenci şehit edildi Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu Aziz Yıldırım, Guendouzi'yi takımda tutmak istiyor Kent resmen sıcaktan kavruldu! Vatandaşlar hastanelik oldu! Altında geri dönüş sinyali: İşte günün ilk rakamları Kodlayan da yapay zeka: Denetleyen kim olacak? Gezi çapulcularına en güzel cevap övdükleri Avrupa’dan! ‘Kırıyorsan bedelini ödersin’
#1
Foto - Aziz Yıldırım, Guendouzi'yi takımda tutmak istiyor

Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla Fenerbahçe'nin ön plana çıkan isimlerinden oldu. TRT Spor’da yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekibe transferinin ardından istikrarıyla adından sıkça söz ettirdi.

#2
Foto - Aziz Yıldırım, Guendouzi'yi takımda tutmak istiyor

Devre arasında Lazio’dan 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Fransız futbolcu, ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray’a attı. Sarı lacivertli formayla 2 kez fileleri havalandıran Guendouzi, diğer golünü ise Samsunspor karşısında buldu.

#3
Foto - Aziz Yıldırım, Guendouzi'yi takımda tutmak istiyor

Tecrübeli orta saha, N’Golo Kante ile yakaladığı uyum ile de dikkat çekti. 22 maçta forma giyen Guendouzi’nin bir de asisti bulunuyor. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.

#4
Foto - Aziz Yıldırım, Guendouzi'yi takımda tutmak istiyor

Fransız futbolcu, ligde yüzde 91 pas isabet oranıyla oynadı. Ligde maç başına 6 top kazanan Guendouzi, yüzde 80 başarılı müdahale oranı yakaladı. 27 yaşındaki futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem

Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Eski Türkiye’de çalıştığı gazetelerde yıllarca muhafazakar ve mütedeyyin kesime ağza alınmayacak küfürler etmeyi alışkanlık haline getirdiği..
Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar
Gündem

Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker’in kızları Lina Peker ile Mila Peker'in, Dubai'de bindiği eğlence aracı takl..
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle!
Gündem

Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle!

Ermenistan‘dan gelen normalleşme ve ilişkileri yoluna koyma yönündeki açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Erm..
Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif
Gündem

Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu! Üniversite öğrencisi kadına iğrenç teklif

Türkiye’de Batı tipi seküler yaşam biçiminin ibretlik sonu bu kez Samsun’da yaşandı. Üniversite öğrencisine cinsel saldırı ve tehdit iddiası..
"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı
Gündem

"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı

Yuva kuracak gençlerin zora sokan gelinlik fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken bir skandal daha patlak verdi. Kiraları bile cep yakan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23