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Avrupa
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Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

2023-06-15 22:51:04
Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Küresel ekonomik kriz büyürken Avrupa İstatistik Ofisi, en yoksul ülkeyi dünyaya duyurdu.

#1
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Ülkeleri’ne yönelik yoksulluk ve sosyal dışlanma istatistiklerini yayımladı.

#2
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Buna göre, AB’de geçen yıl nüfusun yüzde 22’si yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

#3
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Eurostat AB ülkelerinde 2022 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.

#4
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, böylelikle, AB ülkelerinde toplam 95,3 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdüğü görüldü.

#5
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

oksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 34 ile Romanya, yüzde 32 ile Bulgaristan, yüzde 26 ile Yunanistan ve İspanya oldu.

#6
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12 ile Çekya, yüzde 13 ile Slovenya ve yüzde 16 ile Polonya olarak tespit edildi.

#7
Foto - Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu

Yoksulluk oranı Almanya’da yüzde 20,9, Fransa’da yüzde 21 ve İtalya’da yüzde 24,4 seviyesinde belirlendi.

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