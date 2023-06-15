2023-06-15 22:51:04 Avrupa'nın en yoksul ülkesi belli oldu
Küresel ekonomik kriz büyürken Avrupa İstatistik Ofisi, en yoksul ülkeyi dünyaya duyurdu.
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Küresel ekonomik kriz büyürken Avrupa İstatistik Ofisi, en yoksul ülkeyi dünyaya duyurdu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Ülkeleri’ne yönelik yoksulluk ve sosyal dışlanma istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, AB’de geçen yıl nüfusun yüzde 22’si yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.
Eurostat AB ülkelerinde 2022 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre, böylelikle, AB ülkelerinde toplam 95,3 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdüğü görüldü.
oksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 34 ile Romanya, yüzde 32 ile Bulgaristan, yüzde 26 ile Yunanistan ve İspanya oldu.
Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12 ile Çekya, yüzde 13 ile Slovenya ve yüzde 16 ile Polonya olarak tespit edildi.
Yoksulluk oranı Almanya’da yüzde 20,9, Fransa’da yüzde 21 ve İtalya’da yüzde 24,4 seviyesinde belirlendi.
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