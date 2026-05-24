Avrupa savunma sanayiinde Türk devrimi! İmzalanan dev anlaşmalar kıtayı salladı: Fabrika satın alıp ortak üretime geçtiler

Yaşanan değişimi somut örnekler üzerinden anlatan Akar, TUSAŞ ile İspanya arasında 3 milyar avroyu aşan HÜRJET anlaşmasını anımsatarak, uçakların büyük kısmının montajının İspanya'da yapılacak olmasının üzerinde durulması gereken bir detay olduğunu ifade etti. Baykar ile İtalya arasındaki birlikteliğe de değinen Akar, "Baykar'ın 140 yıllık İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması önemli bir eşikti. Baykar ve Leonardo'nun birlikte kurduğu LBA Systems ise AKINCI'nın İtalya'da üretilebilmesinin önünü açıyor." diye konuştu. Akar ayrıca, denizcilik alanında öne çıkan Avrupa ülkelerinden Portekiz için Türkiye'den STM'nin iki lojistik destek gemisi üreteceğini bildirdi.