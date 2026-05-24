Avrupa savunma sanayiinde Türk devrimi! İmzalanan dev anlaşmalar kıtayı salladı: Fabrika satın alıp ortak üretime geçtiler
Savunma ve havacılık ihracatında 10 milyar dolar barajını aşan Türkiye; İspanya, İtalya, Romanya ve Polonya ile imzaladığı dev ortak üretim anlaşmalarıyla Avrupa pazarındaki dengeleri altüst etti. TUSAŞ'ın İspanya ile yaptığı 3 milyar avroluk HÜRJET anlaşması ve Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alarak Akıncı TİHA üretimi için ortak şirket kurması kıtada büyük ses getirdi. Avrupa Birliği’nin üretim tıkanıklığını Türkiye'nin İHA, mühimmat ve elektronik harp kapasitesiyle aşmayı hedefleyen Berlin-Brüksel hattı, siyasi engellemelere rağmen Türk firmalarıyla stratejik ortaklıkları büyütmeye devam ediyor.