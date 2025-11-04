Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

İstanbul Üniversitesi’nden ornitolog Dr. Serdar Yıldız, martıların simit yemesini “zorunlu bir adaptasyon” olarak nitelendiriyor: “Martılar temelde etçil hayvanlardır. Ancak çevrelerinde balık ya da kabuklu canlı bulamayınca, insanlar tarafından bırakılan karbonhidrat ağırlıklı gıdalara yöneliyorlar. Bu aslında doğanın bize gönderdiği bir uyarı.”