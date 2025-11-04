Alican Öztekin Giriş Tarihi: Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?
Normalde denizlerde balık ve küçük canlılarla beslenen martılar, son yıllarda şehirlerde simit, poğaça ve çöplerle karın doyurur hale geldi. Peki, etçil olan bu kuşlar neden artık simit peşinde? Uzmanlara göre bu değişimin nedeni insan eliyle bozulan ekosistem. Özellikle kıyı şehirlerinde artan betonlaşma ve deniz kirliliği, martıların doğal besin kaynaklarını azalttı. Balık bulamayan martılar, kolay ulaşabildikleri insan gıdalarına yöneldi.