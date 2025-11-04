  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

Normalde denizlerde balık ve küçük canlılarla beslenen martılar, son yıllarda şehirlerde simit, poğaça ve çöplerle karın doyurur hale geldi. Peki, etçil olan bu kuşlar neden artık simit peşinde? Uzmanlara göre bu değişimin nedeni insan eliyle bozulan ekosistem. Özellikle kıyı şehirlerinde artan betonlaşma ve deniz kirliliği, martıların doğal besin kaynaklarını azalttı. Balık bulamayan martılar, kolay ulaşabildikleri insan gıdalarına yöneldi.

#1
Foto - Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

İstanbul Üniversitesi’nden ornitolog Dr. Serdar Yıldız, martıların simit yemesini “zorunlu bir adaptasyon” olarak nitelendiriyor: “Martılar temelde etçil hayvanlardır. Ancak çevrelerinde balık ya da kabuklu canlı bulamayınca, insanlar tarafından bırakılan karbonhidrat ağırlıklı gıdalara yöneliyorlar. Bu aslında doğanın bize gönderdiği bir uyarı.”

#2
Foto - Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

Vatandaşlar ise durumu alışkanlık haline getirmiş durumda. Özellikle sahillerde martılara simit atmak, adeta İstanbul manzarasının bir parçası olmuş. Ancak uzmanlar, bu davranışın martıların sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor. Beslenme dengesi bozulan martıların, zamanla sindirim sorunları yaşadığı ve doğaya bağımlılıklarını yitirdikleri belirtiliyor.

#3
Foto - Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

Uyarı net: “Martıya simit atmak masum bir jest değil, ekosisteme verilen bir zarardır.”

#4
Foto - Aslında etçil olan martılar neden simit yiyor?

Deniz kuşlarının simitle değil, denizle buluşması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, vatandaşlara “bir simit parçası atarken, bir ekosistemi bozduğunuzu unutmayın” çağrısı yapıyor.

