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Korona Virüs
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Aşı uygulama yaşı düştü! Sağlık Bakanlığından duyuru geldi…

2021-07-10 20:38:23
Aşı uygulama yaşı düştü! Sağlık Bakanlığından duyuru geldi…

Dünya gündeminden düşmeyen koronavirüsün, aşısı Türkiye’ye gelmesiyle Covıd-19 aşılama süreci başlamıştı. Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmaları 14.01.2021 itibariyle başlamıştı. Aşıyı yaptıracak gruplar arasında ilk önce sağlık personelleri, eczanede çalışanlar ve 65 yaş üstü kimseler öncelikli olarak aşılanacak grup sıralamasına dahil olmuştu. Sağlık Bakanlığından gelen açıklamaya göre aşı uygulamasında yaş düştü. İşte merak haberin devamı…

#1
Foto - Toplam aşı sayısı 57 milyon 300 bin civarında ilerlerken 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35 ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak açıklandı. Kovid-19’la mücadele kapsamında son 24 saatte ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplamda 827 bin 975 aşı uygulandı.

Toplam aşı sayısı 57 milyon 300 bin civarında ilerlerken 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35 ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak açıklandı. Kovid-19’la mücadele kapsamında son 24 saatte ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplamda 827 bin 975 aşı uygulandı.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığı‘nın yapmış olduğu son açıklamaya göre Türkiye’de aşılama yaşı 18’den 16’ya düşürüldü. Kovid-19‘la mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter üzerinden “Aşı olun” çağrısında bulunmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı‘nın yapmış olduğu son açıklamaya göre Türkiye’de aşılama yaşı 18’den 16’ya düşürüldü. Kovid-19‘la mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter üzerinden “Aşı olun” çağrısında bulunmayı sürdürüyor.

#3
Foto - Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

#4
Foto - Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor. Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor.

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor. Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor.

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