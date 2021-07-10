2021-07-10 20:38:23 Aşı uygulama yaşı düştü! Sağlık Bakanlığından duyuru geldi…
Dünya gündeminden düşmeyen koronavirüsün, aşısı Türkiye’ye gelmesiyle Covıd-19 aşılama süreci başlamıştı. Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmaları 14.01.2021 itibariyle başlamıştı. Aşıyı yaptıracak gruplar arasında ilk önce sağlık personelleri, eczanede çalışanlar ve 65 yaş üstü kimseler öncelikli olarak aşılanacak grup sıralamasına dahil olmuştu. Sağlık Bakanlığından gelen açıklamaya göre aşı uygulamasında yaş düştü. İşte merak haberin devamı…