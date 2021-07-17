2021-07-17 19:39:08 Aşı olmayanlara yeni yasaklar mı geliyor?
Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" açıklamasında bulunmuştu. Bilindiği gibi 1 Temmuz 2021 tarihinde kısıtlamaların nerdeyse tamamı kaldırılmıştı. Bilim Kurulu’nun yapmış olduğu toplantı sonrasında aşı uygulamasına katılmayan vatandaşlar için yaptırımlar getirileceği haberi gündem konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin devamı…