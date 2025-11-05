Haber Merkezi Giriş Tarihi: Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde toplam 512 arsanın satış sürecini başlattı. Arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 aya kadar vade seçeneğiyle alınabilecek. Peşin ödemeyi tercih edenler için yüzde 20 oranında indirim uygulanacağı duyuruldu. Açık artırmaların yapılacağı tarihler kamuoyuyla paylaşıldı ve katılım koşulları ilan edildi.