Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

• Muhammen bedeli 50.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL, • Muhammen bedeli 50.001 TL ile 200.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL, • Muhammen bedeli 200.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL, • Muhammen bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL, • Muhammen bedeli 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL, • Muhammen bedeli 5.000.001 TL ile 11.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000