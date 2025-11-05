  • İSTANBUL
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde toplam 512 arsanın satış sürecini başlattı. Arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 aya kadar vade seçeneğiyle alınabilecek. Peşin ödemeyi tercih edenler için yüzde 20 oranında indirim uygulanacağı duyuruldu. Açık artırmaların yapılacağı tarihler kamuoyuyla paylaşıldı ve katılım koşulları ilan edildi.

#1
Foto - Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'de pek çok ilde müzayede yöntemi ile arsa satacak. 51 ilde bulunan 512 farklı arsa yeni sahipleri ile buluşacak.

#2
Foto - Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

PEŞİN ALIMA YÜZDE 20 İNDİRİM Açık artırmaya Ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanı olmak üzere farklı türlerdeki muhtelif arsalar konu olacak. Arsaları satın almak isteyen kişiler yüzde 25 peşinat verdikten sonra kalan tutarı 24 ay vadede ödeyebilecek. Peşin alımlarda ise ilgili gayrimenkul bedeline yüzde 20 indirim yapılacak.

#3
Foto - Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU Açık artırmalar Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda 18-19 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarını yatırması gerekecek.

#4
Foto - Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi (TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89) hesabına talip oldukları her taşınmaz için;

#5
Foto - Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

• Muhammen bedeli 50.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL, • Muhammen bedeli 50.001 TL ile 200.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL, • Muhammen bedeli 200.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL, • Muhammen bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL, • Muhammen bedeli 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL, • Muhammen bedeli 5.000.001 TL ile 11.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000

#6
Foto - Arsa sahibi olmak için tarih verildi! Bu açık artırma konuşulacak! TOKİ devreye girdi

• Muhammen bedeli 11.000.001 TL ile 30.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL, • Muhammen bedeli 30.000.001 TL ile 80.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL, • Muhammen bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL, • Muhammen bedeli 200.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL ödemeleri gerekecek.

