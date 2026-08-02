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Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme Rusya'nın Türkiye planı tutmadı: 'Engelleyeceklerdi', geri adım attılar Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı Katliam gibi kazada anne kız can verdi! Türkiye'yi nükleer güç yapmaya çok yaklaşmışlardı: Vuruldular CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi
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Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

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Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Son yıllarda doğal bakım ürünleriyle birlikte arap sabunları daha popüler hale geldi, talebi arttı. Canan Karatay çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kimyasal sabunların tuzak olduğunu doğal sabunların daha sağlıklı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, sağlıklı beslenme konusunda bu kez bedenin estetik operasyonlar kaynaklı hileli gıdalarla vatandaşların adeta tuzağa düşürüldüğünü açıkladı. Arap sabunu güç veren bir malzeme...

#1
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay, botoks ve estetik operasyon yaptıranları uyardı. Gıdalardaki yapay tehlikeye dikkat çeken ünlü doktor, sağlıklı bakım reçetesini verdi.

#2
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Karatay yiyeceklerin saflığının bozulduğu ve yapay hale geldiğini belirterek, “Senelerdir konuşuyoruz. Yiyecekler çok önemli. Sağlıklı tohum olmayınca sağlıklı hayat olmuyor. Yiyeceklerimiz sahtekârlıkla, kimyasallarla dolu. Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikâyelere inanmayacağız. Yiyeceklerimiz sahtekârlıkla, kimyasallarla dolu. Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikâyelere inanmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan malzemeler yeterince sağlanmıyor" dedi.

#3
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Karatay vücuttaki zehirli maddelerin botoks ve estetik operasyonlar ile de düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkân yok” dedi. Arap sabunları ile ilgili Canan Karatay çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kimyasal sabunların tuzak olduğunu doğal sabunların daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay, uyardı. İyot en güçlü antioksidandır dedi. botoks ve estetik operasyon yaptıranları Gıdalardaki yapay tehlikeye dikkat çeken ünlü doktor, reçetesini verdi. Karatay yiyeceklerin saflığının bozulduğu ve yapay hale geldiğini belirterek, “Senelerdir konuşuyoruz. Yiyecekler çok önemli. Sağlıklı tohum olmayınca sağlıklı hayat olmuyor. Yiyeceklerimiz sahtekârlıkla, kimyasallarla dolu. Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikâyelere inanmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan malzemeler yeterince sağlanmıyor" dedi. Karatay vücuttaki zehirli maddelerin botoks ve estetik operasyonlar ile de düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkân yok” dedi.

#4
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Alüminyum, cıva ve kurşunu vücuttan aran en etkili temel elementin iyot olduğunu belirten Karatay, “Uzun yaşam hikâyelerine inanmayacağız. Yaşam biçimi, edindiğimiz alışkanlıkların yavaş yavaş değişmesi lazım. Zehirli ve toksik içeceklerden uzak kalmamız lazım. Bunlar vücutta toksik oksitleri üretiyor. Bunlar üretildikçe vücutta müthiş stres oluşuyor. Bunları vücutta atan müthiş malzemeler var. En başında iyot var. En güçlü antioksidandır. Rutin medikal tetkiklerde bu kimsenin umrunda değil. Tiroid diye tutturmuşlar ama vücudumuzdaki her hücrenin iyota ihtiyacı var. İyot yoksa uzun yaşam olmaz” dedi. Cilt kuruluğu yaşayan bireyler için sabun seçimi büyük önem taşımaktadır. Doğru ürünlerin kullanımı, cildin doğal dengesinin korunmasına yardımcı olabilir. Nemlendirici içeriklere sahip ve cildin doğal yağ tabakasını korumaya yardımcı olan sabunlar, temizlik sonrası oluşan gerginlik hissini azaltma potansiyeline sahiptir. Prof. Dr. Canan Karatay, kimyasal deterjanlar yerine Arap sabunu ve kullanımını önermektedir. Ancak doğrudan yüz veya cilt temizliği için Arap sabununu değil, saf ve geleneksel zeytinyağlı kalıp sabunu tavsiye etmektedir.

#5
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Canan Karatay sabun ürünleriyle ilgili kritik uyarıda bulundu. Hanımlarına seslenen Prof. Dr. Canan Karatay, “Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" diyerek o ürünleri evinize bile sokmayın uyarısında bulundu. Ev hanımlarının kullandığı ürünlerle ilgili konuşan Canan Karatay, “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” uyarısında bulundu. Bulaşık süngerlerinin de tehlike saçtığını söyleyen Karatay, sık sık değiştirilmesini vurguladı. Ev hanımlarını üstüne basa basa uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, sünger yerine bez kullanmalarını tavsiye etti. Deterjanlar konusunda da önemli açıklamalar yapan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.” Canan Karatay, “Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın.“ dedi. Çamaşırları doğal sabun yada Arap sabunuyla yıkayı diyen Karatay, ” Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor.” dedi.

#7
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Ev yapımı deterjan tarifini sizlerde evde yapabilirsiniz. İşte ev yapımı doğal çamaşır deterjanı için malzemeler; Sıvı çamaşır deterjanınızı hazırlamak için 2 litre sıcak suyun içerisine rendelediğiniz bir kalıp arap sabunu koyun ve sabun eriyinceye kadar yavaşça karıştırın, sabunu köpürtmemeye özen gösterin.

#8
Foto - Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Eğer kalıp sabun kullanmak istemezseniz Arap sabunu da kullanabilirsiniz.

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