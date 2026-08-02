Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife konulan güçlü malzeme

Karatay vücuttaki zehirli maddelerin botoks ve estetik operasyonlar ile de düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkân yok” dedi. Arap sabunları ile ilgili Canan Karatay çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kimyasal sabunların tuzak olduğunu doğal sabunların daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay, uyardı. İyot en güçlü antioksidandır dedi. botoks ve estetik operasyon yaptıranları Gıdalardaki yapay tehlikeye dikkat çeken ünlü doktor, reçetesini verdi. Karatay yiyeceklerin saflığının bozulduğu ve yapay hale geldiğini belirterek, “Senelerdir konuşuyoruz. Yiyecekler çok önemli. Sağlıklı tohum olmayınca sağlıklı hayat olmuyor. Yiyeceklerimiz sahtekârlıkla, kimyasallarla dolu. Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikâyelere inanmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan malzemeler yeterince sağlanmıyor" dedi. Karatay vücuttaki zehirli maddelerin botoks ve estetik operasyonlar ile de düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkân yok” dedi.