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Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

2023-03-11 11:27:30
Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

Asrın felaketinin ardından Ümraniye’de kentsel dönüşümle ilgili taleplerde yüzde 350 artış gözlendi. Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, Ocak ayında 7 başvuru yapılırken, depremden bir hafta sonra 25 başvuru geldi. Ayrıca bu başvuruların yüzde 20’sini de daha önce şartlarda anlaşma sağlamayarak evlerini kentsel dönüşüme sokmayan mülk sahipleri oluşturdu. Depremin ardından süreci yeniden başlatmak isteyen mülk sahiplerinin 4 ayrı nokta için başvuru yaptığı belirlendi.

#1
Foto - Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 45 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan depremlerin ardından gözler metropollerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. Ümraniye Belediyesi de kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan KİPTAŞ’ta 20 yıl genel müdürlük yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şehircilik ve kentsel dönüşüm konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri.

#2
Foto - Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

İnşaat Mühendisi olan Başkan Yıldırım, belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra Ümraniye’de kentsel dönüşümle ilgili hızlı ve etkin bir şekilde çalışma yapılması talimatını verdi. Bu istikamette belediye bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. Müdürlük, 2019’dan bu yana vatandaşlara ücretsiz ve şartsız; kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek hizmeti vermeye başladı. Bu hizmet dâhilinde belediyeye başvuru yaparak talepte bulunan mülk sahiplerine; imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, güncel piyasa şartlarıa göre kentsel dönüşümde karşılaşabilecekleri durumlar, sözleşme ve protokol kontrolleri de dâhil olmak üzere bilgilendirmeler tek tek yapılıyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bugüne kadar 321 talebi değerlendirip, 2 milyon 317 bin 811 metrekare arsa alanında gönüllü kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verdi. Aylık ortalama 8 başvuru alan müdürlük, detaylı kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek çalışmalarını yaparak, mülk sahiplerine sunmayı sürdürüyor.

#3
Foto - Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlerin ardından Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde yoğunluk oluşmaya başladı. Müdürlük, Ocak 2023’te yalnızca 7 başvuru alırken, bu sayı depremin olduğu haftada şok etkisiyle sadece 1 başvuru olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

Ancak ardından devam eden haftada bir anda başvuru patlaması yaşandı. Sonraki 3 haftada ise 25 başvuruya ulaşarak yüzde 350 artış gözlendi. Bu başvuruların arasında özellikle yüzde 20’lik bir kısım dikkat çekici. Daha önce kentsel dönüşüm için başvuru yapıp şartlarda anlaşma sağlayamayan ya da şartları kabul etmeyen mülk sahipleri oluşturdu.

#5
Foto - Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

Ümraniye’de farklı aşamalarda çalışmaların devam ettiği, toplam 487 bin 900 metrekare arsa alanında ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla iş birliğiyle birlikte yapılan ve bu projelerden ilki olan; toplam 33 bin 101 metrekare arsa alanı ve 40 bin 270 metrekare proje alnına sahip Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaat çalışmaları başladı.

#6
Foto - Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

AFAD tahminlerine göre Ümraniye’de kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken toplam 21 milyon 719 bin 340 metrekare alanın yüzde 12,94’lük kısmında (2.805.711 metrekare) vatandaşla doğrudan temas halinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı. Ümraniye Belediyesi bu sayede, en kısa sürede en fazla sayıda mülk sahibini eksiksiz ve doğru şekilde bilgilendirerek; kamu ya da özel kentsel dönüşüm projelerinin önündeki en büyük engel olan çok kişiyle uzlaşamama sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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