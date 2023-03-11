2023-03-11 11:27:30 Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış
Asrın felaketinin ardından Ümraniye’de kentsel dönüşümle ilgili taleplerde yüzde 350 artış gözlendi. Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, Ocak ayında 7 başvuru yapılırken, depremden bir hafta sonra 25 başvuru geldi. Ayrıca bu başvuruların yüzde 20’sini de daha önce şartlarda anlaşma sağlamayarak evlerini kentsel dönüşüme sokmayan mülk sahipleri oluşturdu. Depremin ardından süreci yeniden başlatmak isteyen mülk sahiplerinin 4 ayrı nokta için başvuru yaptığı belirlendi.