Aralarında pişman olanlar da var! Deprem sonrası başvurularda yüzde 350 artış

İnşaat Mühendisi olan Başkan Yıldırım, belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra Ümraniye’de kentsel dönüşümle ilgili hızlı ve etkin bir şekilde çalışma yapılması talimatını verdi. Bu istikamette belediye bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. Müdürlük, 2019’dan bu yana vatandaşlara ücretsiz ve şartsız; kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek hizmeti vermeye başladı. Bu hizmet dâhilinde belediyeye başvuru yaparak talepte bulunan mülk sahiplerine; imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, güncel piyasa şartlarıa göre kentsel dönüşümde karşılaşabilecekleri durumlar, sözleşme ve protokol kontrolleri de dâhil olmak üzere bilgilendirmeler tek tek yapılıyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bugüne kadar 321 talebi değerlendirip, 2 milyon 317 bin 811 metrekare arsa alanında gönüllü kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verdi. Aylık ortalama 8 başvuru alan müdürlük, detaylı kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek çalışmalarını yaparak, mülk sahiplerine sunmayı sürdürüyor.