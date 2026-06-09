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Teknoloji-Bilişim
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Yeniakit Publisher
Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirilen Apple, yıllık geliştirici konferansı WWDC'de tamamen sohbet odaklı ve görsel algılama yeteneğine sahip yeni Siri AI sistemini tanıttı. Büyük merak uyandıran yeni Siri'nin gizlilik odaklı mimarisi öne çıkarken, Avrupa Birliği düzenleyicileri ile yaşanan kriz nedeniyle bu hizmetin AB ülkelerinde kullanılamayacağı açıklandı.

#1
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Apple, kullanıcılar için daha iyi bir yapay zeka deneyimi sunacağını vadettiği dijital asistanının önemli bir yenilenmesi olan Siri AI sistemini duyurdu. IPhone üreticisi, çocukların Apple ürünlerini kullanırken daha güvenli kalmasına yardımcı olacağını belirttiği güven ve güvenlik özelliklerinde bir dizi değişiklik yapacağını da açıkladı.

#2
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Duyurular, şirketin yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yapıldı. Bu konferans, Tim Cook'un 15 yıl boyunca yürüttüğü üst yöneticilik (CEO) görevinden eylül ayında ayrılmadan önceki son WWDC olma özelliğini taşıyor. Cook'un yerini, WWDC'de önemli bir varlık gösteren ancak ana açılış konuşmasında söz almayan John Ternus alacak.

#3
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

SİRİ’NİN YAPAY ZEKA YENİLENMESİ Apple'ın Siri AI sistemini tanıtması, şirketin diğer teknoloji devlerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerin ardından geldi. Siri'nin yeni versiyonu diğer Apple ürünleri ve uygulamalarında çalışacak ve OpenAI ile Anthropic firmalarının yapay zeka asistanları için sunduklarına benzer yeni bir uygulamaya sahip olacak.

#4
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Şirket, Siri AI sisteminin kullanıcının uygulamayla geçmiş etkileşimlerinden, görsellerin anlaşılmasından ve geniş dünya bilgisinden yararlanacağını, mevcut sürümünden daha yetenekli ve sohbet odaklı bir asistan olarak hizmet vereceğini vadetti. Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, hizmet etmesi gereken insanları dikkate almadan sadece yapay zeka yapmış olmak için yapılan yapay zeka yaklaşımlarına yönelik alışılmadık bir kamuoyu eleştirisinde bulundu.

#5
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Federighi, gerçekten yararlı bir yapay zekanın kullanıcıya ve kullanıcının ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğine inandıklarını belirterek, Apple'ın yeni Siri AI deneyiminin her adımda gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlandığını ifade etti. Apple Intelligence halihazırda yazma araçları ve görsel düzenleme sunuyor ancak şirket yeni ve geliştirilmiş Siri'yi kullanıma sunma konusunda yavaş davranıyor.

#6
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Sektör analiz firması FDM CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, Apple'ın yapay zekadaki eksikliklerini gidermek zorunda olduğunu ve WWDC'nin bazı yanıtlar sağladığını belirtti. Wood, şirketin gizlilik odaklı ve entegrasyon öncelikli yaklaşımının, rakipleriyle sadece eşitlik sağlamakla kalmayıp, anlamlı bir şekilde daha iyi bir günlük deneyime dönüşebileceğini kanıtlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Wood, başarılı olunup olunmadığının, yeni yetenekler ellerine geçtiğinde kullanıcıların vereceği tepkiyle ortaya çıkacağını aktardı. Siri AI sisteminin beta sürümü, bu yılın sonlarında desteklenen ve dili İngilizce olarak ayarlanan cihazlarda kullanılabilecek ancak bu hizmet Avrupa Birliği'nde (AB) geçerli olmayacak. Apple tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz birkaç ay boyunca AB düzenleyicilerinin, diğer sanal asistanları güvenli bir şekilde desteklerken Siri AI sistemini AB'ye getirmek için sunulan çözümlerin hiçbirini kabul etmediği bildirildi. Şirket, Google'ın Gemini modellerine ve bulut teknolojisine dayanacak Apple Temel Modellerini kullanıma sunmak için Google ile ortaklık kurmuştu.

#7
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

GÜVEN VE GÜVENLİK Apple, iOS 27 lansmanının bir parçası olarak güven ve güvenlik girişimlerindeki değişiklikleri de özetledi. Şirket, ebeveynlerin çocuklarının kimlerle konuşabileceğini kontrol etmelerini sağlayan ve bilinmeyen bir kişiyle konuşmadan önce ebeveyn onayı gerektiren "sor" özelliğini genişletecek. Apple ayrıca, sistem tarafından cinsel veya şiddet içerikli olabileceği gerekçesiyle işaretlenen ve bilinen bir çocuğun cihazına gönderilen her türlü görseli otomatik olarak sansürleyeceğini açıkladı.

#8
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Federighi, Apple'ın çocukların neleri görebileceğini, kimlerle konuşabileceğini ve ne zaman erişime sahip olacaklarını yönetmek için güçlü ve kullanımı kolay araçlar sağladığını belirtti. Şirket, çocukları korumak için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle bazı çocuk güvenliği savunucularının tepkisini çekiyor.

#9
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Protestocu küçük bir grup, Apple'ın App Store'daki çocuk güvenliği yaklaşımını eleştirmek amacıyla açılış konuşması öncesinde sabahın erken saatlerinde toplandı. Bir savunma grubu olan HEAT Girişimi'nden Sarah Gardner, Apple'ın App Store'dan tüm çıplaklaştırma teknolojilerini kaldırmasını talep ederek kendisini Apple ziyaretçi merkezinin önündeki bir ağaca zincirledi.

#10
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Gardner, şirketin cinsel içerikli yapay zeka deepfake uygulamalarından en az 177 milyon dolar kazandığını öne sürerek, Apple'ın çocukların cinsel istismarına yönelik materyalleri iCloud'dan kaldırmasını da istedi. Apple ise çıplaklaştırma uygulamalarının kurallarına aykırı olduğunu, bu tür birçok uygulamayı proaktif olarak reddettiklerini ve kaldırdıklarını savunuyor. Sir Keir Starmer yaptığı konuşmada, Apple ve Google da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerinden 18 yaşın altındaki herkes için akıllı telefonlarda ve diğer cihazlarda çıplak görüntülere erişimi engellemelerini talep ettiğini ifade etti.

#11
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

TİM COOK’UN APPLE BAŞKANI OLARAK SON AÇILIŞ KONUŞMASI Tim Cook'un, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un ölümünden kısa bir süre önce sağlık nedenleriyle görevinden ayrılmasının ardından üstlendiği CEO rolüyle WWDC'ye son kez katılması da dikkat çekti. Cook bu görevi 15 yıldır yürütüyor. Apple Park'taki salonda bulunan binlerce Apple çalışanı ve geliştirici, Cook'u ayakta alkışladı.

#12
Foto - Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Cook, daha önce hiç bu kadar çok iPhone'u bir arada görmediği şakasını yaptı. Veda ederken duygulandığı görülen Cook, geliştiricilere hitaben hikayelerini duymayı ve dünya çapında pek çok insanın hayatını nasıl zenginleştirdiklerini öğrenmeyi çok sevdiğini dile getirdi ve Apple personeline teşekkür etti.

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