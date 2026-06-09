Apple, yapay zeka AI sistemini duyurdu: Siri baştan aşağı yenilendi

Sektör analiz firması FDM CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, Apple'ın yapay zekadaki eksikliklerini gidermek zorunda olduğunu ve WWDC'nin bazı yanıtlar sağladığını belirtti. Wood, şirketin gizlilik odaklı ve entegrasyon öncelikli yaklaşımının, rakipleriyle sadece eşitlik sağlamakla kalmayıp, anlamlı bir şekilde daha iyi bir günlük deneyime dönüşebileceğini kanıtlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Wood, başarılı olunup olunmadığının, yeni yetenekler ellerine geçtiğinde kullanıcıların vereceği tepkiyle ortaya çıkacağını aktardı. Siri AI sisteminin beta sürümü, bu yılın sonlarında desteklenen ve dili İngilizce olarak ayarlanan cihazlarda kullanılabilecek ancak bu hizmet Avrupa Birliği'nde (AB) geçerli olmayacak. Apple tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz birkaç ay boyunca AB düzenleyicilerinin, diğer sanal asistanları güvenli bir şekilde desteklerken Siri AI sistemini AB'ye getirmek için sunulan çözümlerin hiçbirini kabul etmediği bildirildi. Şirket, Google'ın Gemini modellerine ve bulut teknolojisine dayanacak Apple Temel Modellerini kullanıma sunmak için Google ile ortaklık kurmuştu.