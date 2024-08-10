2024-08-10 09:30:50 Antalya'da peş peşe depremler! Uzman isimler 'kıyamet olur' deyip uyardı
Antalya Kaş açıklarında 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremle ilgili detayları Prof. Dr. Murat Utkucu ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen anlattı. 9 Ağustos’un ilk dakikalarından son saniyelerine kadar toplamda 15'in üzerinde deprem kaydedildi. 4'ten büyük depremlerin yaşanması bölgede endişe yarattı. Sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olup olamayacağını ve Antalya'nın deprem geçmişindeki 'asıl tehlikeyi' 2 uzman anlattı.