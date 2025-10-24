Antalya'da dehşet: 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ATEŞE VERİP YAKTI

'ÇAKMAK BEN İSTEMEDİĞİM HALDE ALEV ALDI' Suça sürüklenen çocuk kapsamında yargılanan A.K.K. ise mahkemeye verdiği ifadesinde, olay günü yağ odasını benzinle temizlediğini ve bu nedenle eline benzin bulaştığını, E.A.'nın ise o gün eline aldığı benzinin bir kısmını kendi üzerine döktüğünü, kendisini böyle yapmaması konusunda uyardığını ve böyle yapmasından dolayı korktuğunu söylediğini anlattı. E.A.'nın bilinci yerinde değilmiş gibi olduğunu öne süren A.K.K., "E.A.'yı üzerine benzin dökerken görünce endişelendim, benden uzak durmasını sağlamak ve korkutmak için çakmağı cebimden çıkarttım. Ben çakmağı ateşlemek istememiştim. Çakmağı cebimden çıkarmadan önce E.A.'nın kendi üzerine benzin döktüğünü gördüğüm halde her nedense bu durumu orada çalışanlara veya işverene haber vermedim. Cahillik yapıp çakmağı cebimden çıkardım. Çakmak ben istemediğim halde alev aldı. Oda bomba patlamış gibi patladı. Bu patlamanın etkisiyle panik yaptım. Bu patlama sonrasında elimde kalan benzin atıkları da elimde yanık oluşturdu. Ben patlama anında odadan dışarı çıktım, sonrasında da E.A.'nın dışarı çıkınca yanmakta olduğunu fark ettim. Yağ temizleme odasına çakmak sokmanın yasak olduğuna dair bir kural yoktur. Ben yağ temizleme odasına hep çakmak ile giriyordum" dedi.