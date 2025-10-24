Antalya'da dehşet: 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ATEŞE VERİP YAKTI

HELİKOPTER AMBULANSLA ANKARA'YA NAKLEDİLMİŞ E.A.'nın babası Hüseyin A., iş yerinin de iş güvenliği önlemlerini almadığı gerekçesiyle sorumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ustası, 'Bir motorun yağ bakımını sen yapacaksın, birini E.A. sen yapacaksın' diyor, o geliyor 'Ben yapacağım bunu' diyerek bir ağız tartışması yaşıyorlar. Ustası geliyor, her ikisine de kızıyor, vermiyor ikisine de. Olay bundan ibaret, başka hiçbir şekilde böyle bir sürtüşme yok. Bir hafta sonra, bu çocuk intikam için bir akşamüstü saat 18.45 gibi iş çıkışı benzin döküyor çocuğun sırtından. Arkası dönükken çakmak çakıyor, patlıyor ve bu şekilde çocuk yanıyor. Buradan ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürdüler. Orada 6,5 ay tedavi sürecimiz oldu. Yüzde 56 deri nakli oldu. Yüzde 49 malullük raporu verildi çocuğa. Burada hukuki olarak gereken ne ise onu devam ettireceğim sonuna kadar."