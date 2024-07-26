Antalya temmuz ayında sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı

Yaklaşık 1 saat süren yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti. Yağış kazaları da beraberinde getirdi Yağışla beraber şehir merkezindeki yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Sağanak yağışla beraber kazalar da meydana geldi.