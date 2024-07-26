2024-07-26 07:55:03 Antalya temmuz ayında sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Antalya'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalyalılar sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken kazalar da meydana geldi. Havalimanı kavşağında devrilen bir midibüste yolcu olmaması faciayı önledi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden perşembe günü iç batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilmesinin ardından bugün saat 22.30 sıralarında Antalya'da sağanak yağış etkili oldu.