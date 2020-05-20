Amiral Osman Paşa köşkü satılığa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Şu anda köşk için Türklerin daha çok talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Aile 30 yıldan fazladır 4 çocuğuyla burada yaşıyor. Çocuklar büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek başına kalıyor. O yüzden anne daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun” dedi.