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Amiral Osman Paşa köşkü satılığa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

2020-05-20 12:56:56
Amiral Osman Paşa köşkü satılığa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Amiral Osman Paşa köşkü 100 milyon liraya satışa çıkarıldı

#1
Foto - Üsküdar’da boğaz manzaralı 100 yıllık Amiral Osman Paşa köşkü 100 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Üsküdar’da boğaz manzaralı 100 yıllık Amiral Osman Paşa köşkü 100 milyon liraya satışa çıkarıldı.

#2
Foto - Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, 30 yılı aşkın süredir köşkte yaşayan ailenin daha küçük bir eve geçmek amacıyla satış kararı aldığını söyledi.

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, 30 yılı aşkın süredir köşkte yaşayan ailenin daha küçük bir eve geçmek amacıyla satış kararı aldığını söyledi.

#3
Foto - Üsküdar Sultantepe’de 1800’lü yılların sonunda Osmanlı Filosu’nun komutanı Amiral Osman Paşa tarafından yaptırılan ve 2008-2009 yıllarında aslına uygun restore edilen asırlık köşk yeni sahiplerini bekliyor. Boğaz ve koru manzaralı köşk 100 milyon liraya satışa çıkarıldı. 2’nci dereceden tarihi eser olan köşkün aylık kira bedeli ise 70 bin lira olarak belirlendi.

Üsküdar Sultantepe’de 1800’lü yılların sonunda Osmanlı Filosu’nun komutanı Amiral Osman Paşa tarafından yaptırılan ve 2008-2009 yıllarında aslına uygun restore edilen asırlık köşk yeni sahiplerini bekliyor. Boğaz ve koru manzaralı köşk 100 milyon liraya satışa çıkarıldı. 2’nci dereceden tarihi eser olan köşkün aylık kira bedeli ise 70 bin lira olarak belirlendi.

#4
Foto - 14 oda, 3 salon, 3 mutfak, 10 banyo…

14 oda, 3 salon, 3 mutfak, 10 banyo…

#5
Foto - Köşk hakkında bilgi veren Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Köşk 100 yıl önce Amiral Osman Paşa’ya aitmiş. İçerisinde 14 oda, 3 mutfak, 10 banyo, 12 tuvalet bulunuyor. 2’nci dereceden tarihi eser olan köşk, aslına uygun şekilde 2008-2009 yıllarında restore edildi” dedi.

Köşk hakkında bilgi veren Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Köşk 100 yıl önce Amiral Osman Paşa’ya aitmiş. İçerisinde 14 oda, 3 mutfak, 10 banyo, 12 tuvalet bulunuyor. 2’nci dereceden tarihi eser olan köşk, aslına uygun şekilde 2008-2009 yıllarında restore edildi” dedi.

#6
Foto - Köşkün bahçeşinde birçok meyve ağacı var

Köşkün bahçeşinde birçok meyve ağacı var

#7
Foto - Başaran, “Yarı olimpik bir yüzme havuzu, kış bahçesi, çardak, küçük süs havuzu var. Ayrıca, terasa çıkınca boğaz ayaklarınız altına oluyor. Köşk Osmanlı döneminden kalma, Amiral Osman Paşa tarafından yapıldığı için çok önemli bir değer” diye konuştu.

Başaran, “Yarı olimpik bir yüzme havuzu, kış bahçesi, çardak, küçük süs havuzu var. Ayrıca, terasa çıkınca boğaz ayaklarınız altına oluyor. Köşk Osmanlı döneminden kalma, Amiral Osman Paşa tarafından yapıldığı için çok önemli bir değer” diye konuştu.

#8
Foto - Yalı, köşk ve villaya talep arttı

Yalı, köşk ve villaya talep arttı

#9
Foto - Koronavirüs etkisiyle yalı, köşk ve villa tipi evlere de talebin arttığını belirten Başaran, “Fazla talep var çünkü koronavirüs nedeniyle apartmanda yaşayan insanlar artık bunaldı. Artık daha büyük bahçeli, teraslı ev isteniyor. Bütçesine göre bazı aileler de yalı, köşk, boğaz manzaralı villa arayışına girdi. Bu yönde talepler gelmeye başladı. Hatta geçen hafta şehrin dışında bir çiftlik evi satışı yaptım” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs etkisiyle yalı, köşk ve villa tipi evlere de talebin arttığını belirten Başaran, “Fazla talep var çünkü koronavirüs nedeniyle apartmanda yaşayan insanlar artık bunaldı. Artık daha büyük bahçeli, teraslı ev isteniyor. Bütçesine göre bazı aileler de yalı, köşk, boğaz manzaralı villa arayışına girdi. Bu yönde talepler gelmeye başladı. Hatta geçen hafta şehrin dışında bir çiftlik evi satışı yaptım” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Aile daha küçük bir eve geçmek istiyor

Aile daha küçük bir eve geçmek istiyor

#11
Foto - Şu anda köşk için Türklerin daha çok talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Aile 30 yıldan fazladır 4 çocuğuyla burada yaşıyor. Çocuklar büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek başına kalıyor. O yüzden anne daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun” dedi.

Şu anda köşk için Türklerin daha çok talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Köşk büyük olduğu için içinde yaşayan aile çekip, çevirmekte zorlanıyor. Aile 30 yıldan fazladır 4 çocuğuyla burada yaşıyor. Çocuklar büyümüş, evlenmiş kendi hayatlarını kurmuş. Baba 5 yıl önce vefat etmiş, anne tek başına kalıyor. O yüzden anne daha küçük bir eve geçmek istiyor. Böyle evler kalabalık ailelerin yaşamasına daha uygun” dedi.

#12
Foto - Amiral Osman Paşa kimdir?

Amiral Osman Paşa kimdir?

#13
Foto - 1792 yılında doğan ve kalyon neferliğinden yetişen Amiral Osman Paşa, 1825-1830 yılları arasında Mısır Donanması'nda kadırga reisi olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul’a dönerek Osmanlı Donanması'nın hizmetine girdi. Kırım Savaşı sırasında gerçekleşen Sinop Baskınında Osmanlı Filosu'nun komutanı olarak görev aldı. Yaklaşık 3 saat süren Sinop Baskını'nda Amiral Osman Paşa ayağından yaralı olarak tutsak düştü; top ateşine tutulan Sinop kentinin yarısı yandı. Kırım Savaşı'na son veren Paris Antlaşması’nın imzalanması üzerine serbest bırakıldı. Ülkeye geri dönünce Rize'de zorunlu oturmaya tabi tutuldu. 1860 yılında Rize'de vefat etti. 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni’nin komutanı Mirliva Osman Paşa’nın dedesidir.

1792 yılında doğan ve kalyon neferliğinden yetişen Amiral Osman Paşa, 1825-1830 yılları arasında Mısır Donanması'nda kadırga reisi olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul’a dönerek Osmanlı Donanması'nın hizmetine girdi. Kırım Savaşı sırasında gerçekleşen Sinop Baskınında Osmanlı Filosu'nun komutanı olarak görev aldı. Yaklaşık 3 saat süren Sinop Baskını'nda Amiral Osman Paşa ayağından yaralı olarak tutsak düştü; top ateşine tutulan Sinop kentinin yarısı yandı. Kırım Savaşı'na son veren Paris Antlaşması’nın imzalanması üzerine serbest bırakıldı. Ülkeye geri dönünce Rize'de zorunlu oturmaya tabi tutuldu. 1860 yılında Rize'de vefat etti. 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni’nin komutanı Mirliva Osman Paşa’nın dedesidir.

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