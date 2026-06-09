Aman dikkat... Takviye ürün görenler kapış kapış alıyor ama siz alacaksanız sakın almayın... Doğru değil

Cleveland Clinic uzmanlarına göre kolajen peptitleri cildin elastikiyetini ve nem dengesini destekleyebilir. Yapılan bazı çalışmalarda düzenli kullanımın cilt kuruluğunu azaltabildiği ve ince kırışıklıkların görünümünü hafifletebildiği bildiriliyor. Ancak uzmanlar, bu etkilerin kişiden kişiye değişebileceğini ve güneşten korunma, sağlıklı beslenme gibi faktörlerin de büyük önem taşıdığını belirtiyor. Eklem Ağrılarında Umut Veren Sonuçlar Kolajen üretiminin azalmasıyla birlikte osteoartrit gibi eklem sorunlarının görülme sıklığı artabiliyor. Bazı araştırmalar, kolajen peptitlerinin sporcularda, yaşlı bireylerde ve dejeneratif eklem hastalığı bulunan kişilerde ağrıların azalmasına ve eklem fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Kemik ve Kas Sağlığını Destekleyebilir Kemik dokusunun önemli bir kısmı kolajenden oluşuyor. Bu nedenle yaşla birlikte azalan kolajen miktarı kemik yoğunluğunda düşüşe katkıda bulunabiliyor. Uzmanlar, kolajen peptitlerinin osteoporoz riskinin azaltılmasına ve kas kaybı yaşayan kişilerde destekleyici rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bilimsel Kanıtlar Ne Düzeyde? Araştırmaların önemli bir bölümü kolajen peptitlerinin cilt nemi, elastikiyet ve eklem fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösterse araştırma sonuçları mevcut verilerin hâlâ sınırlı olduğunu vurguluyor. Özellikle büyük ölçekli ve bağımsız klinik çalışmaların sayısının artırılması gerektiği belirtiliyor. Cleveland Clinic dermatologlarından Dr. Shilpi Khetarpal ise kolajen takviyelerinin etkinliğine ilişkin verilerin sınırlı olduğunu, cildi korumanın en etkili yollarının güneşten korunma, sigara kullanmama ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları olduğunu ifade ediyor. Kolajen Takviyesi Gerekli mi? Uzmanlara göre kolajen peptitleri genel olarak güvenli kabul edilse de alerjisi olan kişiler içerik etiketlerini dikkatle incelemeli. Ayrıca kolajen, eksiksiz bir protein kaynağı değildir ve dengeli beslenmenin yerini tutmaz. Vücudun kolajen üretimini desteklemek için yeterli protein tüketimi, C vitamini, çinko ve bakır gibi besin öğelerinin alınması da önem taşıyor. Sonuç Ne Anlama Geliyor? Kolajen peptitleri özellikle cilt sağlığı, eklem fonksiyonları ve kemik desteği açısından bazı kişilerde fayda sağlayabilir. Ancak mevcut bilimsel veriler bu ürünleri “gençlik iksiri” olarak tanımlamak için yeterli değil. tibbiyebulteni'ne göre Uzmanlar, kolajen takviyelerinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerine geçmediğini ve beklentilerin gerçekçi tutulması gerektiğini vurguluyor.