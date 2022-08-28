Aman dikkat sakın imzalamayın! Ev sahiplerrinden kiracılara yeni tuzak

Geçmişte imzalanan boş tahliye taahhütnamelerinin temmuz ayı sonrasında çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini aktaran Av. Dr. Ali Önal, “Özellikle temmuz ayında yapılan kira artışlarının ev sahipleri açısından yüzde 25 ile sınırlanması, pek çok noktada kiracıları mağdur etmekte. Ev sahipleri kira sözleşmesiyle beraber tarihi ve içeriği boş, sadece imzalanmış bir şekilde tahliye taahhütnamesi almakta. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında ‘eğer bir evrak boş olarak imzalanıp verilmişse, evrakı veren kişi bunun sonuçlarına katlanır’ denilmektedir. Dolayısıyla geçmiş dönemde kiracılar boş olarak imzaladıkları bu tahliye taahhütnamelerinde, daha sonra ev sahibiyle yaşamış olduğu sorun neticesinde; ev sahibi buna kötü niyetli şekilde bir tarih atarak doldurduğunda Yargıtay kiracıyı haksız bulmaktadır.