2022-08-28 13:17:57 Aman dikkat sakın imzalamayın! Ev sahiplerrinden kiracılara yeni tuzak
Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ardından ev sahiplerinin boş şekilde imzalatılan tahliye taahhütnamesini öne sürerek kira bedelini daha fazla artırmak istemelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Av. Dr. Ali Önal, “Ev sahipleri daha yüksek kira bedelleri talep etmekte, bunu kabul etmeyen kiracıları da bu tahliye taahhütnamesiyle tehdit etmekte. İlk derece mahkemeleri tahliye taahhütnamesinin baskı altında alındığı ve kiracıyı mağdur ettiği gerekçesiyle bu taahhütnameyi geçersiz kılma eğiliminde” dedi.