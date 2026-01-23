  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

Gümüş 99,25 lira seviyelerini test ederken,ocak ayında fon bazında &’nın üzerinde getiri sundu.

#1
Foto - Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

Gümüş fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 99,25 doları test ederek rekor tazeledi. Fiyatlar, psikolojik 100 dolar seviyesine dayanırken; TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarının getirisi de ocak ayında &’yı aştı. Jeopolitik riskler ve FED beklentilerinin yanı sıra arz endişelerinden de destek bulan gümüş bütün hedefleri aşarken; güncel fiyatlar, ABD’li Citi’nin 110 dolar ve Bank Of Amerika’nın 135 dolar hedefinin henüz altında seyrediyor. Küresel piyasalarda kıymetli metallerde yaşanan yükseliş, gümüş fiyatlarını da yeni zirvelere taşıyor. Dünkü işlemlerde ons gümüş fiyatı %3,33 primle 96,19 dolardan kapanış yaptı. Bugün de yükselişini sürdüren gümüş, en yüksek 99,25 doları test etti ve yeni zirvesini gördü. Fiyatlar, psikolojik 100 dolar seviyesine oldukça yaklaştı.

#2
Foto - Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

OCAKTA GETİRİ ŞAMPİYONU Sİ 06:00 itibarıyla gümüş fiyatında 98,90 dolara yakın denge arayışı devam ederken; 2025 yılını 71,65 dolardan tamamlayan ‘gri metal’de ocak ayı getirisi, son fiyatlamalar itibarıyla 7,50 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. Geçen yılın getiri şampiyonu gümüş, ocak ayında da en fazla prim yapan yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

EN ÇOK YÜKSELEN FONLAR Fiyatlardaki bu yükseliş, TEFAS’ta işlem gören ve gümüşe yatırım yapan fonların getirilerini de yükseltiyor. Ocak ayı işlemlerinde en fazla getiri sunan gümüş fonları şöyle sıralanıyor:

#4
Foto - Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR? Gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş birçok faktöre dayandırılıyor. ABD Merkez Bankasından bu yıl beklenen faiz indirimleri, kıymetli metalleri elde tutmanın dolar cinsinden maliyetini de düşürerek, bu ürünlere talebi artırıyor. Gümüş de bundan pozitif etkileniyor. Altından farklı olarak sanayide kullanılan bir hammadde olarak da öne çıkan gümüş; özellikle güneş panelleri, yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerden yoğun talep görüyor. Bu talebe karşılık arz endişelerinin artması da gümüş fiyatını destekliyor.

#5
Foto - Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

GÜMÜŞ 2026 HEDEF FİYAT Gümüşte küresel finans kuruluşlarının öngördüğü hedef seviyeler, son yükselişlerle birlikte aşıldı. Bununla birlikte güncel fiyatlar, ABD’li Citi’nin 110 dolar ve Bank Of Amerika’nın 135 dolar hedef fiyatının henüz altında seyrediyor.

#6
Foto - Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

Analistler, piyasalarda yükselen fiyatları kaçırma endişesi olarak tanımlanan ‘FOMO’ faktörünün de gümüş fiyatlarını desteklediğini belirterek, sert hareketlere karşı uyarıda bulunuyor./ kaynak: Türkiye gazetesi/haber7

