Altının tahtından edecek: 1 ayda yüzde 26 kazandırdı!

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR? Gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş birçok faktöre dayandırılıyor. ABD Merkez Bankasından bu yıl beklenen faiz indirimleri, kıymetli metalleri elde tutmanın dolar cinsinden maliyetini de düşürerek, bu ürünlere talebi artırıyor. Gümüş de bundan pozitif etkileniyor. Altından farklı olarak sanayide kullanılan bir hammadde olarak da öne çıkan gümüş; özellikle güneş panelleri, yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerden yoğun talep görüyor. Bu talebe karşılık arz endişelerinin artması da gümüş fiyatını destekliyor.