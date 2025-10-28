Altında düşüş durmuyor! İşte güncel fiyatlar

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Saat 08.00 itibarıyla ons altın 3 bin 986 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?