Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Altında düşüş durmuyor! İşte güncel fiyatlar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Saat 08.00 itibarıyla ons altın 3 bin 986 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

1
#1
GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.362,3000 Satış: 5.363,0280

#2
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 3.985,25 Satış: 3.986,26

#3
ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 8.579,6700 Satış: 8.768,5400

#4
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 34.318,6800 Satış: 34.966,9000

#5
TAM ALTIN FİYATI Alış: 36.735,00 Satış: 37.209,00

#6
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 17.117,05 Satış: 17.548,61

#7
ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 34.341,41 Satış: 34.989,89

#8
ATA ALTIN FİYATI Alış: 37.631,68 Satış: 38.590,84

#9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 3.104,88 Satış: 4.213,18

#10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 5.140,93 Satış: 5.406,95

#11
GREMSE ALTIN FİYATI Alış: 91.499,00 Satış: 92.879,00

