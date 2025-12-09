Altın patlayabilir uyarısı!

Raporda BIS yetkilisi Shin şu ifadeleri kullandı: “Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.” Bloomberg’in aktardığı verilere göre külçe altın, eylül ayı başından bu yana yaklaşık değer kazandı. BIS, bu artışın bir bölümünün “medyada altınla ilgili çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisinden” kaynaklandığını vurguluyor. BIS, altın ile hisse senetlerinin eş zamanlı olarak kurumun ‘patlayıcı bölge’ olarak adlandırdığı fiyat davranışına girdiğine işaret ediyor. Bu durumun, tarihte çok az kez rastlanan bir senaryo olduğu belirtiliyor.