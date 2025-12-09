  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Katil İsrail, bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu

Bu hatayı birçok kişi yapıyor! Uzmanlardan araç sahiplerine altın gibi tavsiye

Türkiye’nin dev firması, Müslümanlara savaş açtı! Yaptıklarına kimse anlam veremedi

Trabzonspor ligi altüst edecek: Japon çakısı! Nereye koyarsan koy

ABD mahkemesinden Rumeysa için emsal karar: 'Keyfi ve kaprisli'

Dikkat! Dolandırıcılar IBAN peşinde! Kişisel veriler risk altında

Altın cephesinde dengeler altüst oluyor! Uzmanlardan yatırımcıya çarpıcı uyarılar!

Birileri resmen çıldıracak! Oytun Erbaş’tan çok konuşulacak “abdest” çıkışı

Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

O gittikten sonra sol bek resmen hayal kırıklığı! Ferdi Kadıoğlu'ndan müjde! Kasa şenlenecek
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Altın patlayabilir uyarısı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın patlayabilir uyarısı!

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığına ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğüne dikkat çekti.

#1
Foto - Altın patlayabilir uyarısı!

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son aylarda hızla yükselen altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımladı. BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin’in üç aylık küresel piyasa değerlendirme raporunda yaptığı açıklamaya göre, altının geleneksel “güvenli liman” rolü ciddi biçimde zayıfladı ve fiyat hareketleri spekülatif bir karakter kazandı.

#2
Foto - Altın patlayabilir uyarısı!

BIS, altının hisse senetleriyle aynı anda güçlü şekilde yükselmesini “yarım asırdır görülmeyen bir piyasa anormalliği” olarak nitelendiriyor.

#3
Foto - Altın patlayabilir uyarısı!

Raporda BIS yetkilisi Shin şu ifadeleri kullandı: “Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.” Bloomberg’in aktardığı verilere göre külçe altın, eylül ayı başından bu yana yaklaşık değer kazandı. BIS, bu artışın bir bölümünün “medyada altınla ilgili çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisinden” kaynaklandığını vurguluyor. BIS, altın ile hisse senetlerinin eş zamanlı olarak kurumun ‘patlayıcı bölge’ olarak adlandırdığı fiyat davranışına girdiğine işaret ediyor. Bu durumun, tarihte çok az kez rastlanan bir senaryo olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Altın patlayabilir uyarısı!

Raporda şu kritik uyarı yer aldı: “Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar.”

#5
Foto - Altın patlayabilir uyarısı!

Kurum, tarihe örnek olarak 1980 altın balonunu gösterdi. Ancak her düzeltmenin aynı şekilde gerçekleşmeyebileceği; bazen fiyatların uzun bir süre boyunca yavaşça eriyebileceği de hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu rezilliği yapanları bağlamak lazım!
Eğitim

Bu rezilliği yapanları bağlamak lazım!

Burs’da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüle..
Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!
Dünya

Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!

Tayland, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ihlal edildiği yönünde karşılıklı suçlamaların yükseldiği bir dönemde, Kamboçya’ya hava..
Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi
Gündem

Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Liselerimizin hali: Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi" başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulundu...
CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"
Gündem

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

CHP’li Gazeteci Bahar Feyzan, yayınladığı bir videoda, Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki bazı isimlerin CHP'yi ele geçirme çabalarına ilişkin o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23