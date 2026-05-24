Ekonomi
Yeniakit Publisher
Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş bayram sonrası için rakam verdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş bayram sonrası için rakam verdi!

Altın piyasasındaki hareketlilik sürerken yatırımcılar fiyatların yönünü yakından takip ediyor. Gram altın haftayı 6 bin 630 liradan, çeyrek altın ise 10 bin 908 liradan kapattı. İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede bazı yatırım araçlarının dolar karşısında daha ucuz kaldığını belirterek yatırımcıları uyardı ve bayram haftasına ilişkin piyasa beklentilerini paylaştı. Döviz kurlarındaki sakin seyrin borsa üzerindeki etkilerine dikkat çeken İslam Memiş, kontrol mekanizmalarının devrede olduğunu söyledi.

"Döviz kurlarında stabil, sakin bir seyir var. Buradaki baskılanma süreci halen devam ediyor. Özellikle bunun etkisini borsa tarafında gördük ve hissettik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal Komite tekrar toplandı. Burada yeni kararlar alınacak mı, bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yine güçlü bir finans şokuna karşı dayanıklı bir ekonomi modelinden bahseden bir Şimşek vardı karşımızda." Borsada yaşanan gelişmeleri kısa ve orta-uzun vade olarak ikiye ayıran analist, yatırımcılar için olası destek seviyelerini işaret etti:

'YÜKSELİŞLER YAŞANABİLİR' "Kısa vadede ve orta ve uzun vadede bunun etkilerini farklı yorumlamak lazım. Kısa vadede olumlu etkileri, borsa işlem yapacak yatırımcılar 12.800 - 12.500 puan seviyelerini, destek seviyelerini bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Orta ve uzun vadede borsa tarafında yükseliş yönlü beklentimiz tekrar devam ediyor." Piyasanın önündeki risk unsurlarına değinen Memiş, önümüzdeki 9 günlük bayram tatilinin iç piyasayı koruyacağını ifade etti:

"Kısa vadede bir dalgalanma süreci devam eder. Ancak pazartesi günü, önümüzdeki hafta haftanın ilk işlem gününde Amerikan piyasaları kapalı. Biz de bugünlerden itibaren 9 günlük bayram tatiline çıkıyoruz."

"Türkiye iç piyasaları tatilde olduğu için çok olumsuz bir etki olmayacaktır. Bayram sonrası da biraz daha yatışan, biraz daha iyimser bir piyasa beklediğimi söyleyebilirim" dedi.

"Altın, gümüş tarafında haftayı, bayram öncesinde yine sakin, yatay bir süreçte tamamlıyoruz. 4.534 dolar seviyesinde olan bir ons altın var"

"Gram altın TL fiyatı Kapalıçarşı piyasasında, serbest piyasalarda yine 6.665 lira seviyesinde. Düşük bir kur var karşımızda. Altın tarafında yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar tekrar bu düşüş seyri, işçiliksiz altın fiyatlarını değerlendirmesi gerekiyor."

