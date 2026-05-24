Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş bayram sonrası için rakam verdi!
Altın piyasasındaki hareketlilik sürerken yatırımcılar fiyatların yönünü yakından takip ediyor. Gram altın haftayı 6 bin 630 liradan, çeyrek altın ise 10 bin 908 liradan kapattı. İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede bazı yatırım araçlarının dolar karşısında daha ucuz kaldığını belirterek yatırımcıları uyardı ve bayram haftasına ilişkin piyasa beklentilerini paylaştı. Döviz kurlarındaki sakin seyrin borsa üzerindeki etkilerine dikkat çeken İslam Memiş, kontrol mekanizmalarının devrede olduğunu söyledi.