2023-01-31 09:02:54 Alman basını suspus!
Bir ırkçı pusu kurdu, iki kişiyi yaraladı, 8 aylık bebeğin de bulunduğu evi ateşe verdi. Alman basını, korkunç olayda devekuşu gibi başını kuma gömüp, saldırıyı haber bile yapmadı Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve adaletten dem vuran Alman basını, bir ırkçı saldırı karşısında daha sınıfta kaldı. Almanya'nın Mettmann kentine bağlı Heilegenhaus kasabasında cuma günü yaşanan korkunç faşist saldırı, ulusal basında kendine yer bulamadı. Ülkenin önde gelen gazeteleri Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung ve Frankfurter Allgemeine Zeitung olaya tek satır yer vermedi.