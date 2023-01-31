Alman basını suspus!

SİYASİLER DE SUSPUS Irkçılıkla mücadele ettiklerini, ırkçılığın ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Alman siyasetçiler, saldırıyla ilgili kınama mesajı bile yayınlamadı. Başkanı Türk olan Alman Hükümeti'nin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, insan hakları dernekleri de saldırı karşısında üç maymunu oynadı. Kasabanın belediye başkanı bile "Kasabamızda korkunç bir saldırı yaşadık" diyemedi. FRANKFURT DANKESCHÖN POLIZEIPOLIZEI OLAYI tek ciddiye alan, orantısız güç kullandığı gerekçesi ile sürekli eleştirdiğimiz polis oldu. Polis, ailenin saldırı nedeniyle aramasından hemen sonra özel komandolar ile olaya müdahale etti. İtfaiye merdiveni ile operasyon düzenleyen polis, saldırganı kıskıvrak yakaladı, Aktaş ailesini ölümün elinden aldı.