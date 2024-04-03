Aldığı mezara başkasını gömdüler

HEMEN İTİRAZ ETTİ 24'ünde kocasını Nagold Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verdiklerini belirten Evren, "Kocamın yanına gömülmek istendiğim için iki mezar yeri birden satın aldım. Sonra bir arkadaşımın ölüm haberi geldi. Cenaze töreninde mezarı görünce şaşırdım. Benim aldığım mezara gömdüler. Hemen itiraz ettim. 'Orası benim' dedim ama kimse oralı olmadı. Göz göre göre yanlış yere defnettiler. Gidip belediyeye itiraz ettim" dedi. 'HATAYI YAPTIK' İTİRAFI Evren, "Benim tek istediğim, bana ait olan mezarın boşaltılması. Zaten onlar da bizim yanımızdaki yeri almışlar. Ben eşimin yanına gömülmek istendiğim için iki mezar yeri aldım. Karşı taraf cenazesini taşımak istemiyor. Ben ise hakkımı istiyorum. Ben eşimin yanına gömülmek istiyorum" dedi. Nagold Belediyesi bir hata olduğunu doğrularken, ortak bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüşüldüğünü bildirdi.