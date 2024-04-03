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Avrupa
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Aldığı mezara başkasını gömdüler

2024-04-03 09:54:30
Aldığı mezara başkasını gömdüler

Baden Württemberg Eyaleti’nin Nagold kentinde yaşayan Meryem Üge Evren, ölen kocasının yanında bir mezar yeri satın aldı. Evren, satın aldığı mezara bir başkası gömülünce resmen şok geçirdi

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Foto - Aldığı mezara başkasını gömdüler

Kendisine 2020 yılında göğüs kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Meryem Üge Evren, "Bir yıl sonra da 20 yıllık eşim Ali Evren lenf kanserine yakalandı" dedi. Geçtiğimiz ağustos ayında eşini kaybeden Meryem Üge Evren, "Kanser bütün vücudu sardığı için yapılacak bir şey kalmamıştı. Son bir umut 11 Ağustos'ta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Ama vefat etti ve 23 Ağustos'ta eşimi Almanya'ya geri getirdim" dedi.

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Foto - Aldığı mezara başkasını gömdüler

HEMEN İTİRAZ ETTİ 24'ünde kocasını Nagold Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verdiklerini belirten Evren, "Kocamın yanına gömülmek istendiğim için iki mezar yeri birden satın aldım. Sonra bir arkadaşımın ölüm haberi geldi. Cenaze töreninde mezarı görünce şaşırdım. Benim aldığım mezara gömdüler. Hemen itiraz ettim. 'Orası benim' dedim ama kimse oralı olmadı. Göz göre göre yanlış yere defnettiler. Gidip belediyeye itiraz ettim" dedi. 'HATAYI YAPTIK' İTİRAFI Evren, "Benim tek istediğim, bana ait olan mezarın boşaltılması. Zaten onlar da bizim yanımızdaki yeri almışlar. Ben eşimin yanına gömülmek istendiğim için iki mezar yeri aldım. Karşı taraf cenazesini taşımak istemiyor. Ben ise hakkımı istiyorum. Ben eşimin yanına gömülmek istiyorum" dedi. Nagold Belediyesi bir hata olduğunu doğrularken, ortak bir çözüm bulmak için tüm taraflarla görüşüldüğünü bildirdi.

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