2022-12-22 14:11:51 Akyaka’dan tarih fışkırıyor
Muğla’nın Ula İlçesine bağlı Akyaka mahallesinde Idyma Antik Kenti’nde kazılar devam ettikçe Antik Kentler dolayısıyla antik yapılaşma çoğalıyor. “Sakin Kent” unvanına sahip Ula’nın Akyaka Mahallesi’ndeki Orta Çağ Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında geçtiğimiz günlerde de 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşılınca turizmciler ve çevrecilere yine gün doğdu. Yeni Akit/Ankara Kazılar büyüdükçe turizmciler bölgeye olan ilginin arttığını, çevreciler ise Muğla valisi Orhan Tavlı’nın geldiği günden beri arkeolojik kazılara verdiği önemle antik yapıların gün yüzüne çıkarak, bölgenin koruma altına alındığını bunun mutluluk verici bir durum olduğunu belirttiler. Akyaka Mahallesi’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşılması üzerine vatandaşlar aynı konuda ayrı açıklamalarda bulundu.