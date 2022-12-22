Akyaka’dan tarih fışkırıyor

Bölgeye ilgi arttı! Bölge işletmecilerinden turizmci Özden Sanuk, “kültürel mirasımızın ortaya çıkması ve korunması bizim için mutluluk verici. Ancak, bu kazılarla yerli ve yabancı turist için bölgenin değeri daha da arttığının bilinmesi gerekir, biz bunu çok iyi görüyoruz.. Turistler bu durumdan çok memnun, belgeselciler ve film yapımcıları bölgenin karakterinin artması üzerine Muğla’ya ve Akyaka’ya daha farklı bakmaya başladı. Kazıların devam etmesi çok önemli” dedi. Arkeolojik kazilarla doğa korunuyor, geleceğimiz korunuyor Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan ise “Turizmin katma değeri değil asıl değeri Akyaka için Muğla için bu kazılar olmuştur. Turizm için yapılmış olması gereken şeyler şimdi yapılıyor. Muğla’nın ve Akyaka’nın çehresi bir anda değişti. Bu konuda Muğla Valisi sayın Orhan Tavlı’ya hakkını vermek gerekir. Ama çevreci olarak bu kazıların Muğla genelinde artması ile Muğla’nın koruma altına alındığının da üzerine basarak ifade etmem gerekir. Antik yapılaşma ortaya çıktıkça, doğaya zarar veren, Muğla’ya yakışmayan çimento, betondan oluşan yapılaşmalar duruyor, inşaata izin verilmiyor. Vali Tavlı’nın arkeoloji çalışmaları, hem geçmişte sahip olduğumuz kültürümüzü hem de torunlarımıza bırakacağımız doğayı koruyor. Umarız daha çok kazı yapılır ve Muğla doğal kalır” dedi.