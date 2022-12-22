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Kültür Sanat
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Akyaka’dan tarih fışkırıyor

2022-12-22 14:11:51
Akyaka’dan tarih fışkırıyor

Muğla’nın Ula İlçesine bağlı Akyaka mahallesinde Idyma Antik Kenti’nde kazılar devam ettikçe Antik Kentler dolayısıyla antik yapılaşma çoğalıyor. “Sakin Kent” unvanına sahip Ula’nın Akyaka Mahallesi’ndeki Orta Çağ Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında geçtiğimiz günlerde de 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşılınca turizmciler ve çevrecilere yine gün doğdu. Yeni Akit/Ankara Kazılar büyüdükçe turizmciler bölgeye olan ilginin arttığını, çevreciler ise Muğla valisi Orhan Tavlı’nın geldiği günden beri arkeolojik kazılara verdiği önemle antik yapıların gün yüzüne çıkarak, bölgenin koruma altına alındığını bunun mutluluk verici bir durum olduğunu belirttiler. Akyaka Mahallesi’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşılması üzerine vatandaşlar aynı konuda ayrı açıklamalarda bulundu.

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Foto - Akyaka’dan tarih fışkırıyor

Bölgeye ilgi arttı! Bölge işletmecilerinden turizmci Özden Sanuk, “kültürel mirasımızın ortaya çıkması ve korunması bizim için mutluluk verici. Ancak, bu kazılarla yerli ve yabancı turist için bölgenin değeri daha da arttığının bilinmesi gerekir, biz bunu çok iyi görüyoruz.. Turistler bu durumdan çok memnun, belgeselciler ve film yapımcıları bölgenin karakterinin artması üzerine Muğla’ya ve Akyaka’ya daha farklı bakmaya başladı. Kazıların devam etmesi çok önemli” dedi. Arkeolojik kazilarla doğa korunuyor, geleceğimiz korunuyor Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan ise “Turizmin katma değeri değil asıl değeri Akyaka için Muğla için bu kazılar olmuştur. Turizm için yapılmış olması gereken şeyler şimdi yapılıyor. Muğla’nın ve Akyaka’nın çehresi bir anda değişti. Bu konuda Muğla Valisi sayın Orhan Tavlı’ya hakkını vermek gerekir. Ama çevreci olarak bu kazıların Muğla genelinde artması ile Muğla’nın koruma altına alındığının da üzerine basarak ifade etmem gerekir. Antik yapılaşma ortaya çıktıkça, doğaya zarar veren, Muğla’ya yakışmayan çimento, betondan oluşan yapılaşmalar duruyor, inşaata izin verilmiyor. Vali Tavlı’nın arkeoloji çalışmaları, hem geçmişte sahip olduğumuz kültürümüzü hem de torunlarımıza bırakacağımız doğayı koruyor. Umarız daha çok kazı yapılır ve Muğla doğal kalır” dedi.

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Foto - Akyaka’dan tarih fışkırıyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, bulunan 2700 yillik kalintilari inceledi Her afta Muğla’daki antik kentleri dolaşmasıyla bilinen Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2 bin 700 yıllık yeni kalıntıların bulunduğu Akyaka Orta Çağ Kalesinde de incelemelerde bulundu. Kazı başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baran’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Orta Çağ kalesinde yapılan arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, kalenin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını belirterek, kalenin bulunduğu alanın Idyma Antik Kenti’nin bir mahallesi olduğunu ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar kesintisiz süren bir yerleşimin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

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Foto - Akyaka’dan tarih fışkırıyor

Azmak, Antik Çağlarda Denizdi Güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiğini belirten Baran, Azmak deresinin bulunduğu bölümün antik çağlarda deniz olduğunu, Orta Çağ Kalesi yerleşiminin de deniz kıyısında bir liman yerleşimi olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yaklaşık 11. yüzyılda garnizon olarak inşa edilen Akyaka Orta Çağ Kalesinin kısa bir süre sonra Selçuklu beylikleri tarafından ele geçirildiğini ve kalenin son halinin bir yerleşim haline geldiğinin tespit edildiğini söyleyen Baran, Bölgenin güney kısmında ise kaledeki askerlerin, düşmana görünmeden temiz suya gizlice ulaşmak için kullandıkları düşünülen bir tünel bulunduğunu belirtti. Vali Orhan Tavlı’nın incelemelerine eşlik ettiler İdyma Antik Kenti Akyaka Orta Çağ Kalesi incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Yücelen Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yücel Gürsoy ve Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy katıldı.

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