AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Tuzla Şadi Yazıcı’nın 3 dönem kuralına takıldığı için aday gösterilmeyecekleri konuşuluyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da 3 dönem kuralına takıldığı ancak Başakşehir'e kaldırılarak bu engeli aştığı konuşuluyor. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Eyüp Özsoy, Tuzla’da Şadi Yazıcı’nın yerine Murat Demir’in isimleri öne çıktı. AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 37 ilçede toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.