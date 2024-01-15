2024-01-15 13:09:40 AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor
AK Parti'nin İBB adayının ardından ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak ediliyor. Murat Kurum'un İBB adaylığının ardından Küçükçekmece'nin eski Belediye Başkanı Aziz Yeniay da Küçükçekmece'ye göre dönüyor. İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Murat Kurum olarak açıklayan AK Parti, ilçe adaylarını belirlemeye başladı. Daha önce Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Aziz Yeniay'ın yeniden Küçükçekmece için aday gösterileceği öne sürüldü.