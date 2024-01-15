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Siyaset
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AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

2024-01-15 13:09:40
AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

AK Parti'nin İBB adayının ardından ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak ediliyor. Murat Kurum'un İBB adaylığının ardından Küçükçekmece'nin eski Belediye Başkanı Aziz Yeniay da Küçükçekmece'ye göre dönüyor. İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Murat Kurum olarak açıklayan AK Parti, ilçe adaylarını belirlemeye başladı. Daha önce Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Aziz Yeniay'ın yeniden Küçükçekmece için aday gösterileceği öne sürüldü.

#1
Foto - AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

AK Parti'nin İBB adaylığı için ismi geçenlerden Tevfik Göksu ve Ergün Turan'ın da aday olacakları ilçeler belli olmuştu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yerel seçimlerde bu kez Başakşehir'den aday gösteriliyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yine aynı yerden aday. Bayrampaşa’da Ahmet Bilal Kıymaz, Çekmeköy’de Giyasettin Gergin, Sarıyer’de Ahmet Misbah Demircan isimlerinin açıklanması bekleniyor. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in görevine devam edecekleri konuşuluyor.

#2
Foto - AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Tuzla Şadi Yazıcı’nın 3 dönem kuralına takıldığı için aday gösterilmeyecekleri konuşuluyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da 3 dönem kuralına takıldığı ancak Başakşehir'e kaldırılarak bu engeli aştığı konuşuluyor. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Eyüp Özsoy, Tuzla’da Şadi Yazıcı’nın yerine Murat Demir’in isimleri öne çıktı.   AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 37 ilçede toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

#3
Foto - AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu. Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.

#4
Foto - AK Parti kulisleri hareketlendi! Eski başkan dönüyor! Bakın İstanbul’da kim hangi ilçeden aday oluyor

İdareci, devlet adamı, belediye başkanı, sanayici, işadamı, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. 1963'te Malatya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Bir süre serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı.1992 yılında Güngören'den Meclis Üyesi seçildi, 1992 yılında Esenler, 1999 Yılında Zeytinburnu ilçelerinde meclis üyeliklerine devam etti. 1995-2009 yılları arasında 9 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı.

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