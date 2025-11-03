Ahşap sanatında dünyaya açıldı! Hiç eğitim almadı, izlediği videolarla usta oldu

Mutfak ve banyo dolabı, kapı, gardırop, sehpa gibi çeşitli mobilyalar ürettiğini belirten Kaptan, şöyle devam etti: "İlk işimiz çırak işi oldu ama zamanla geliştirdik kendimizi. Güzel işler çıkmaya başladı. Sonra dışarı açılmaya karar verdik. Türkiye geneline vermeyi düşündük. Şimdi sosyal medyadan siparişler geliyor. Tanıdıkça müşterilerimiz, başkalarına tavsiye ediyor. Kaliteli ürünler çıkarmaya başlıyoruz. Severek yaptığım için bu işte ilerlemek, daha çok, daha güzel ürün çıkarmak istiyoruz. Müşteri potansiyelini artırmak istiyoruz. Bir aile olmaya karar verdik. Bu işe devam edeceğiz, 10 kişi çalışıyoruz." Bir siparişi önce projelendirdiklerini, ardından imalathanede işledikten sonra oymaya sıra geldiğini anlatan Kaptan, "Desenleri, çinici 2 arkadaşım çiziyor. İstediğimiz modeli anlatıyoruz, onlar tasarlayıp, çizip bana veriyor. Ben de oyuyorum." diye konuştu. Kaptan, İstanbul, İzmir, Muğla, Rize, Artvin, Nevşehir, Ankara gibi çeşitli illere ürün gönderdiğini, Belçika ve Katar'dan da sipariş aldığını, aralık ayında bu ülkelere ürün göndereceğini de sözlerine ekledi.