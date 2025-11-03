Ahşap sanatında dünyaya açıldı! Hiç eğitim almadı, izlediği videolarla usta oldu

Kaptan, 16 yaşında bir marangozun yanında çırak olarak işe başladığını, 5 yıl çıraklık yaptıktan sonra İnegöl'de bir firmaya geçtiğini, daha sonra İznik'te atölyesini açtığını söyledi. Atölyesinde 5 yıl mobilya üzerine çalıştığını belirten Kaptan, yaptığı taş evlerin otantik olması için oymalı kapılar, mobilyalar talep eden bir müteahhidin talebiyle oyma sanatına yöneldiğini anlattı. Ahşap üzerinde nasıl çalışılacağını araştırıp oyma bıçaklarını tedarik ettiğini, videolar izleyerek kendini geliştirdiğini aktaran Kaptan, şunları kaydetti: "Bu işe geçmemin sebebi, mobilya işinden sıkılmıştım. Hep aynı modeller, aynı renkler sıkmıştı. Sonra taş evler projesiyle bizi bir merak sardı. Ağabeyimiz de 'illa yap' deyince... Hiç bilmediğimiz bir iş olduğu için ben çok korktum. İlk önce 'yapabilir miyim, elime yüzüme bulaştırır mıyım' diye çok düşündüm. Sonra 'yapabilirim' dedim. Kendime güvenen biriyim. İlk binamızı yaptık acemice. Sonra başka işlerle devam ederken baktık güzel gidiyor, hoşumuza gitti ve devam ettik. Yaptıkça öğrendik. Bu iş, bakarak değil yaparak öğreniliyor. Acemiliği böyle atlattık. Güzel ürünler çıkarmaya çalıştık." Kaptan, ahşabı oydukça bu sanata adeta aşık olduğunu dile getirerek, "Zevkle yapıyorum. Ahşabı işlemek, ince bir ruh gibi. Yeni modeller çıkartmayı düşünüyoruz. Ahşapta hayal dünyası çok geniş. Hayal ettiğin herhangi bir deseni işleyebilirsin. Ahşap, yaşayan bir şey. Seninle birlikte o da yaşıyor." dedi.