Ağız kokusuna karşı etkili! Oruçluyken misvak kullanımı

Hadislere göre misvak kullanmak orucu bozmaz.Hz. Muhammed'in oruç ayında misvak kullandığı aşağıdaki hadiste belirtilmiştir: “Ben Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemi, oruçlu iken misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok gördüm.” (Buhari, Savm: 27; Ebu Dâvud, Savm: 26; Tirmizî, Savm: 29) Diyanet'e göre misvak Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, “Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim.” (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.