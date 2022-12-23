Adana’da 33 bin 330 dekar alanda otomasyonlu sulama sistemi hayata geçiyor

DSİ tarafından Adana'da 33 bin 330 dekar arazide kentte bir ilk olan otomasyonlu sulama sisteminin hayata geçirileceği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.