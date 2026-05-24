Acun Ilıcalı'dan canlı yayında olay sözler: 'Bunlar da manyak abi, böyle bir şey olabilir mi?'
Tarihi zafer sonrası Acun Ilıcalı'dan olay yorum geldi...

Premier Lig'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan Oli McBurnie için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, İskoç futbolcunun Dünya Kupası için milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yüceltti.

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough'yu 90+5. dakikada Oli McBurnie'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, tarihi başarı sonrası TRT Spor yayınında yaptığı açıklamada McBurnie'nin İskoçya Milli Takımı'na çağrılmamasına değindi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yüceltti. Ilıcalı'nın Montella için dedikleri sonrası stüdyoda “Ooo” ve “Güzel” şeklinde reaksiyonlar verildi. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"McBurnie'yi İskoçya Milli Takımı'na çağırmıyorlar, bunlar da manyak abi, böyle bir şey olabilir mi? Bu adamı İskoçya Milli Takımı'na çağırmadılar. Adamın gol ve asisti yanlış anlamayın çağırdıkları 3 forvet kadar. Biz o yüzden Montella'nın elini ayağını öpelim yani. Böyle şeyler oluyor buralarda.

Dedim ki, 'İskoç takımına çağırmadılar seni, gel artık bundan sonra Türk'sün sen' dedim. O da 'Seve seve ama pasaportum yok' dedi."

