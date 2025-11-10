Açıklama geldi yine: Ne zaman puan kaybetse Galatasaray Metin Öztürk ortaya çıkıyor…

Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Ancak bugün Kocaeli’de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı’nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliği değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez.