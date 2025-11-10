  • İSTANBUL
Açıklama geldi yine: Ne zaman puan kaybetse Galatasaray Metin Öztürk ortaya çıkıyor…

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray ne zaman puan kaybetse Metin Öztürk hemen polemikleri başlatmak için saha dışı açıklamalara hız vermeden başlıyor...

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un açıklamalarına yanıt verdi.

Süper Lig’in 12’nci haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi.

Kocaelispor Başkanı Durul’un yaptığı açıklamaların yakışıksız ve provokatif olduğunu söyleyen Öztürk, şunları dedi:

Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Ancak bugün Kocaeli’de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı’nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliği değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez.

Galatasaray maçı sonrası Ekol TV'ye konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Dural, "Türkiye'de özellikle bahis skandalından sonra, adalet olunca sahada, bizim 6 maçımız elimizden alındı. Biz çok iyi yerlerdeydik. Şükürler olsun ki adalet olunca Kocaelispor aşamayacağı hiçbir engel yok. Adaletsizlikten dolayı Kocaelispor'un hakkı yendi, elimizden alındı. Umarım Türk futbolunda adalet devam eder. Başka takımların da hakkı yendi. Adalet olsun, tüm takımlar hakkıyla kazansın kaybetsin. Biz temiz futbol istiyoruz." dedi.

