ABD’ye güvendikleri için bin pişmanlar! "Tek çaremiz Türkiye, başka seçeneğimiz yok" diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ile Avrupa arasında yaşanan gerilimin en çok Türkiye'ye fayda sağladığını bildiren yabancı basın, Brüksel'in ABD'den sonra oluşacak güvenlik boşluğunu Türkiye ile dolduracağını bildirdi. Haberde, ABD'nin belirsizliğine karşı önlem almak için Avrupa'nın Ankara ile güvenlik ortaklığını güçlendirmekten başka seçeneği kalmadığının altı çizildi. Bu ortaklığın Avrupa'ya önemli katkı sağlayacağı aktarılan haberde, Türkiye'nin son zamanlarda hızlı yükselişinin kilit unsurlarından birinin, insansız hava aracı üretimine yaptığı kapsamlı yatırım olduğu ve ordunun temel ihtiyaçlarının yerli imkanlarla hızla karşılandığı aktarıldı.

ABD merkezli National Interest internet sitesinde yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi zamanında NATO ve Avrupa'nın büyük darbe aldığı ifade edildi. Bu belirsizlik ortamında Avrupa'nın arayış içinde olduğu ve bu arayışı karşılayabilecek tek noktanın Ankara olduğu dile getirildi.

Geçtiğimiz 9 Nisan'da Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Ankara'da yapılması planlanan 2026 NATO Zirvesi'nden aylar önce Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha fazla askeri işbirliği yapılması gerektiğini ifade ettiği hatırlatılan haberde, Türkiye'nin 1952'den beri en güçlü NATO üyelerinden biri olduğu belirtildi.

Haberde, uluslararası medyanın İran Savaşı ile ilgili ABD-Avrupa gerilimlerine odaklandığı ifade edilirken, Türkiye'nin ise savaş ile birlikte etki alanını hızla genişlettiği ve Brüksel için kritik bir müttefik haline geldiği vurgulandı. Türkiye'nin hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO için önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birinin komşularla sıfır sorun dış politikasını benimsemesi olduğu ve Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla istikrarlı bir güç olarak hizmet etme arzusunu açıkça gösterdiği belirtildi.

Bugün Ankara'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında arabuluculuk çabalarına katıldığı ve iki ülke arasında mesajları ilettiği aktarıldı. Ayrıca, savaşın bölgesel etkilerini azaltmak ve muhtemelen bölgesel bir savunma ittifakına katılmak için Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi diğer Müslüman çoğunluklu ülkelerle de istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Brüksel için Türkiye'nin özel öneme sahip olduğunun altı çizilen haberde, Ankara'nın, Ukrayna ile savunma işbirliğini güçlendirerek, Suriye'de Ahmed el-Şara'nın meşruiyetini güvence altına alarak ve göç yönetimi ile terörle mücadele operasyonları konusunda bloğun öncelikleriyle uyum sağlayarak adından sıklıkla söz ettirdiği vurgulandı. Hatta bazı AB yetkililerinin daha derin bir işbirliği çağrısında bulunduğu, Brüksel ve Ankara'nın Güney Kafkasya'da altyapı koruma ve çatışma çözümü için yapılandırılmış bir platform oluşturması ve Rusya'nın bölgedeki deniz operasyonlarını izlemek için Karadeniz'de istihbarat paylaşımını daha da geliştirmesi gerektiğini öne sürdüğü ifade edildi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi güvenilir bir güvenlik ortağı olarak gördüğü dile getirilen haberde, Birleşik Krallık'ın, Ekim 2025'te Türkiye'ye 20 adet Eurofighter savaş uçağı satmaya hazırlandığı vurgulandı. Türkiye'nin jeopolitik yükselişinin kilit unsurlarından birinin, insansız hava aracı (İHA) üretimine yaptığı kapsamlı yatırım olduğu ifade edilen haberde, Baykar'ın sadece 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık insansız hava aracı ihraç ettiğinin altı çizildi. Şirketin amiral gemisi Bayraktar TB2'nin, 30'dan fazla ülkede konuşlandırıldığı, Sudan, Etiyopya, Ukrayna, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşan taraflarca aktif olarak kullanıldığı vurgulandı.

Türk insansız hava aracı üreticilerinin Amerikalı rakiplerine karşı rekabet avantajı elde ettiği ifade edilerek, Bayraktar TB2'nin, MQ-9 Reaper dahil olmak üzere ABD yapımı platformlardan çok daha ucuz ve çeşitli alanlarda istihbarat operasyonlarında, hassas vuruşlarda ve keşif görevlerinde etkili bir unsur olduğunu kanıtladığı aktarıldı. NATO ve AB'nin, Türkiye'yi artık sadece dolaylı bir ortak olarak değil, kıtasal güvenlik için vazgeçilmez olarak gördüğü ifade edilen haberde son olarak, Brüksel, Londra, Paris ve Berlin'in, Washington'ın Kasım 2028'deki bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinden önce NATO ittifakından çekilmesi veya ittifakın küçültülmesi durumunda, kıtanın askeri mimarisini yeniden yapılandırmak için Ankara'ya giderek daha fazla yönelebileceği vurgulandı.

