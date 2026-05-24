ABD’ye güvendikleri için bin pişmanlar! “Tek çaremiz Türkiye, başka seçeneğimiz yok” diyerek duyurdular

Türk insansız hava aracı üreticilerinin Amerikalı rakiplerine karşı rekabet avantajı elde ettiği ifade edilerek, Bayraktar TB2'nin, MQ-9 Reaper dahil olmak üzere ABD yapımı platformlardan çok daha ucuz ve çeşitli alanlarda istihbarat operasyonlarında, hassas vuruşlarda ve keşif görevlerinde etkili bir unsur olduğunu kanıtladığı aktarıldı. NATO ve AB'nin, Türkiye'yi artık sadece dolaylı bir ortak olarak değil, kıtasal güvenlik için vazgeçilmez olarak gördüğü ifade edilen haberde son olarak, Brüksel, Londra, Paris ve Berlin'in, Washington'ın Kasım 2028'deki bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinden önce NATO ittifakından çekilmesi veya ittifakın küçültülmesi durumunda, kıtanın askeri mimarisini yeniden yapılandırmak için Ankara'ya giderek daha fazla yönelebileceği vurgulandı.