Gündem
5
Yeniakit Publisher
Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abdullah Gül sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

#2
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülülleri kapsamında verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edileceğini açıkladı.

#3
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

#4
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladım. Guterres'in, Filistin'de yaşananlar karşısındaki dürüst ve cesur tutumu dolayısıyla bu ödülü hakettiğini düşünüyorum ve kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kardeş

Anlıyorum anlıyorum.Fakat bırakın artık yakasını.Gündeme bu kadar çıkarmayın.Sonra bir anda farklı şeyleri konuşur TÜRKİYE.

Gazze

Yalan inanmıyorum kılıcı her tarafı keser
TÜM YORUMLARA GİT
O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek
Dünya

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

Minsk’te imzalar atıldı! Rusya ile Myanmar arasında yapılan vize muafiyeti anlaşması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını arala..
İsrail için kabus! ABD'den Türkiye kararı
Dünya

İsrail için kabus! ABD'den Türkiye kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye girecek uluslararası güçte Türkiye'nin de yer almasını istediği ifade edildi.

Dışarıda "Sıvamaya başlayınca" yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı
Gündem

Dışarıda “Sıvamaya başlayınca” yeniden tutuklandı. Sıvacı Adem Savcıyı kandıramadı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bı..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Suriye'den takdir toplayan karar! Kosova'yı resmen tanıdı
Dünya

Suriye'den takdir toplayan karar! Kosova'yı resmen tanıdı

Suriye hükümeti, Kosova'yı resmen tanıdığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesini tanıyan Sur..
Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı
Dünya

Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde hızla yayılan ve kentleri ili geçiren Comando Vermelho adlı suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operas..
