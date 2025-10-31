Haber Merkezi Giriş Tarihi: Abdullah Gül sessizliğini bozdu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülülleri kapsamında verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edileceğini açıkladı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladım. Guterres'in, Filistin'de yaşananlar karşısındaki dürüst ve cesur tutumu dolayısıyla bu ödülü hakettiğini düşünüyorum ve kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
