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Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

2024-05-01 14:08:00
Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Türkiye, yeni Anayasa konusunu tartışırken bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi siyasetin gündeminde. Yaşanan tartışmalar AK Parti medyasındaki isimler arasında da gerilime neden oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin son dönemdeki yazılarına gazeteci Mehmet Çek'ten sert tepki geldi. Çek, "Abdulkadir Selvi, AK Parti merkez temsil alanlarında etkili ve seçim hezimetinin de birinci dereceden sorumlusu ekibin tetikçiliğini, klasörlüğünü yapıyor." dedi.

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#1
Foto - Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı seçilebilmek için getirilen yüzde 50+1 sisteminin değişmesi gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak köşesine taşıdı. Selvi, bu sistem devam ettiği müddetçe büyük partilerin küçük, küçük partilerin büyük olacağını, sistemin küçük partilere yaradığını öne sürdü. Selvi "Bu sistemin mimarlarından biri olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ısrarla 50 artı 1 sistemini savunuyor ama ben bu sistemi siyasetin ayağına vurulmuş bir pranga olarak görüyorum." ifadelerini yazdı.

#2
Foto - Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Selvi geçtiğimiz haftalardaki bir yazısında ise "Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?" ifadelerini kullanmıştı. Abdulkadir Selvi'nin bu yazısına gazeteci Mehmet Çek'ten yanıt geldi. Çek, sosyal medya hesabından 'Bir ihanet zincirinden söz ediyoruz' diyerek zehir zemberek sözler söyledi.

#3
Foto - Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

İşte o paylaşım: "Abdulkadir Selvi, Ak Parti merkez temsil alanlarında etkili ve seçim hezimetinin de birinci dereceden sorumlusu ekibin tetikçiliğini, kalemşörlüğünü yapıyor. Bu ekip ABD uçağına bindiremedikleri Cumhurbaşkanını Özgür Özel ile müzakere masasına oturtmaya çalışıyorlar. Kafalarında 1979'da kurulamayan AP-CHP koalisyonunu kurdurtmak var.

#4
Foto - Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hedeflerinde ise Cumhur İttifakı yani MHP var. Cumhurbaşkanından talepleri de net; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden vazgeçilsin. 50+1'den vazgeçilsin. ABD'nin Suriye politikalarına uygun şekilde YPG tanınsın, Kavala, Demirtaş, Can Atalay serbest bırakılsın, Çeşitli merciler eliyle FETÖ'ye yeniden alan açma girişimlerine, FETÖ'cülerin göreve iadelerine tepki gösterilmesin Yani tam teslimiyet! “Bağımsızlık gitsin, Bahar gelsin”

#5
Foto - Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Bu ekibin 'Yalancı Bahar'ına karşılık Türkiye'yi tam bağımsızlıktan yürüyüşünden vazgeçirmek bir Amerikan projesidir. Bu ekipte projenin taşeronu. Bu ekip bütün bunları CHP ile görüşmeden de yapmıyor tabii. Önce onlarla görüşüyorlar, görüştürülüyorlar. Zaten tamda bu yüzden 'İhanetçiler' dedim. Çünkü normali o ki birileriyle görüşecekseniz önce konuyu Cumhurbaşkanınızla, kendi liderinizle görüşürsünüz sonra o birileriyle. Yani önce arkasından iş tutup sonra Cumhurbaşkanını iknaya gitmezsiniz. Görüşülen sadece CHP de değil, hatta CHP bu trafikte son halka. İlk görüşme Batılı büyükelçiler ile gerçekleştiriliyor. Yol haritasını çizen Batılı büyükelçiler zaten. Bir ihanet zincirinden söz ediyoruz."

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