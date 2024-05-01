2024-05-01 14:08:00 Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak
Türkiye, yeni Anayasa konusunu tartışırken bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi siyasetin gündeminde. Yaşanan tartışmalar AK Parti medyasındaki isimler arasında da gerilime neden oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin son dönemdeki yazılarına gazeteci Mehmet Çek'ten sert tepki geldi. Çek, "Abdulkadir Selvi, AK Parti merkez temsil alanlarında etkili ve seçim hezimetinin de birinci dereceden sorumlusu ekibin tetikçiliğini, klasörlüğünü yapıyor." dedi.