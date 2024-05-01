Abdulkadir Selvi ile ilgili ülkeyi ayağa kaldıracak iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Bu ekibin 'Yalancı Bahar'ına karşılık Türkiye'yi tam bağımsızlıktan yürüyüşünden vazgeçirmek bir Amerikan projesidir. Bu ekipte projenin taşeronu. Bu ekip bütün bunları CHP ile görüşmeden de yapmıyor tabii. Önce onlarla görüşüyorlar, görüştürülüyorlar. Zaten tamda bu yüzden 'İhanetçiler' dedim. Çünkü normali o ki birileriyle görüşecekseniz önce konuyu Cumhurbaşkanınızla, kendi liderinizle görüşürsünüz sonra o birileriyle. Yani önce arkasından iş tutup sonra Cumhurbaşkanını iknaya gitmezsiniz. Görüşülen sadece CHP de değil, hatta CHP bu trafikte son halka. İlk görüşme Batılı büyükelçiler ile gerçekleştiriliyor. Yol haritasını çizen Batılı büyükelçiler zaten. Bir ihanet zincirinden söz ediyoruz."