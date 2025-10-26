ABD'de dev kriz! 730 bin memur maaş alamadı

Sosyal yardımlar tehlikede: 42 milyon kişi etkileniyor Hükümet kapanması, 42 milyon Amerikalı’nın yararlandığı SNAP gıda kuponu programını tehdit ediyor. Birçok eyalet, fonların 1 Kasım’a kadar yeteceğini, sonrasında yardımların kesileceğini duyurdu. Medicare ve Medicaid gibi zorunlu harcamalar devam etse de, iletişim ve destek hizmetleri aksıyor. Smithsonian müzeleri ve Capitol turları gibi kültürel etkinlikler iptal edildi; vergi iadeleri gecikiyor. Savunma Bakanlığı, 2 milyon askerin maaşını karşılamak için 130 milyon dolarlık bağış kabul etti, ancak bu geçici bir çözüm.