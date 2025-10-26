Haber Merkezi Giriş Tarihi: ABD'de dev kriz! 730 bin memur maaş alamadı
ABD’de federal hükümetin kapanması, milyonlarca vatandaşı derinden etkiliyor. 1 Ekim’de başlayan ve 24. gününe giren bu krizde, 730 binden fazla "vazgeçilmez" federal memur, bu Cuma günü maaşlarını alamadı. Üstelik, 636 bin çalışan ücretsiz izne çıkarıldı; bazıları ise geçim sıkıntısı nedeniyle sokaklarda sosisli sandviç satmaya başladı. İşte detaylar... ABD'de Federal hükümetin kapanması, merkezi kurumlarda çalışan 730 binden fazla memurun 5-18 Ekim arası emeklerini karşılıksız bıraktı.