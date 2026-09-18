ABD bile yeni hava savunma sisteminde mühimmat testini tamamladı

Daha önce “Gun-Based Air Defense (GBAD) System” olarak bilinen Raid Hunter, platformdan bağımsız tasarımı sayesinde farklı platformlara uyarlanabilecek. Ağ merkezli komuta kontrol sistemine sahip olan sistem, sensörler ve daha geniş hava savunma mimarisiyle birlikte çalışacak şekilde tasarlanıyor. Raid Hunter’ın askeri üsler, hava üsleri ve kritik altyapılar çevresindeki katmanlı hava savunmayı güçlendirmesi hedefleniyor. Northrop Grumman Komuta ve Kontrol ile Silah Entegrasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kenn Todorov geçtiğimiz aylarda sistemle ilgili olarak, “Raid Hunter; seyir füzeleri ve İHA sürüleri gibi karma ve yoğun hava tehditlerine karşı yüksek kapasiteli ve hızlı koruma sağlayarak kritik kısa menzilli savunma açığını kapatıyor.” ifadelerini kullanmıştı.