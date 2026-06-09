HAYVANCILIK İÇİN CİDDİ TEHDİT Uzmanlara göre NWS, özellikle çiftlik hayvanlarında ciddi doku hasarına yol açarak ekonomik kayıplara neden olabiliyor. Bu nedenle hem Texas hem de New Mexico’da denetimler sıkılaştırılmış durumda. ABD’li yetkililer, biyogüvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bölgesel iş birliğinin sürdüğünü ifade ediyor./ kaynak: ensonhaber