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#1
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

A101 afiş bu hafta indirimleri, tam liste Aldın Aldın kataloğu ile belli oldu. 11 Haziran 2026 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu ile bu hafta da farklı ürünler raflarda yerini alacak.

#2
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

A101 indirim broşüründe rambolin, kano seti, vantilatör, su parkı, araç süpürgesi, şarjlı vidalama dikkat çekiyor.. İşte tüm indirimler...

#3
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Pencere Sineklik 130*150 CM 63,50 TL Pratik Katlanır Sehpa 299 TL Ayna Çeşitleri 99,50 TL Seramik Salata Tabağı 119 TL Pencere Sineklik 100*150 CM 59,50 TL Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 79,50 TL Küre Buzluk 20 TL Çay Bardağı Taşıma Kabı 119 TL Rendeli Limon Sıkacağı 79,50 TL 2 Katlı Lunch Box 149 TL Ahşap Saplı Silikon Spatula Seti 2'li 99,50 TL

#4
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Ütü Masası 699 TL Havlulu Mutfak Önlüğü 149 TL Kanatlı Kurutmalık 349 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL Yastık 179 TL Çamaşır Selesi 229 TL

#5
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Ayaklı Fileli Pota 379 TL Oyuncak Balon Tabancası 159 TL Balık Yakalama Oyunu 119 TL Su Tabancası 119 TL 3 Tekerlekli Bisiklet 599 TL Oyuncak Plaj Kovası 119 TL Oyuncak Bebek Havuz Seti 449 TL Çekçek Plaj Arabası 359 TL Etkinlik Kitabı Labirentler 35 TL Kes Boya Yapıştır 89,50 TL

#6
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Ay Çekirdeği 250g 35 TL Premium Kahve Karışımı 19,50 TL Kayısılı Bitki Çayı 20'li 49,50 TL Yeşil Çay 20'li 49,50 TL

#7
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Kırmızı Meyveli Tahıl Bar 23,5g Sütlü Çikolatalı Bisküvi 102g 69 TL Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Gofret 350g 65 TL

#8
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Toz Deterjan 10 KG 389 TL Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,7L 179 TL Toz Leke Çıkarıcı 480g 179 TL Çocuk Bezi 299 TL Çift Taraflı Krepe Topuz Tarağı 45 TL

#9
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Şişme Oyun Havuzu 829 TL Essential Deniz Yatağı 349 TL Fileli Yüzen Koltuk 699 TL Mini Sörf Şişme Binici 399 TL El Pompası 199 TL Hamak Deniz Yatağı 599 TL Şeffaf Pencereli Deniz Yatağı 599 TL

#10
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Lisanslı Çocuk Deniz Simidi 169 TL Can Yeleği 299 TL Lisanslı Şişme Kolluk 169 TL Dalış Maskesi, Şnorkel, Palet Seti 799 TL Klasik Plaj Topu 99,50 TL Yetişkin Dalış Maskesi 399 TL Yetişkin Yüzücü Gözlüğü 169 TL Plaj Havlusu Mandalı 2'li 34,50 TL Silikon Burun Mandalı ve Kulak Tıkacı Seti 99,50 TL

#11
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

Bahçe Trambolini 19.999 TL Çocuklar İçin Şişme Mega Su Parkı 34.999 TL Mirovia Pro-Sport Bot 42.999 TL Kürekli Şişme SUP Sörf ve Kano Seti 14.999 TL Rapid X2 2 Kişilik Şişme Kano Seti 7.999 TL Rapid X1 Tek Kişilik Şişme Kano Seti 6.799 TL

#12
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

İşte diğer indirimler...

#13
Foto - A101'den 11 Haziran kararı: Hatırlatıcıları kurun, büyük indirim geliyor

İşte diğer indirimler...

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