Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

9 yaşındaki çocuk fıtık yüzünden yürüyemiyor

  • Pakistan'da yaşayan Salman Qadir, karnındaki 2 kilogramlık fıtık yüzünden yürüyemiyor ve hiçbir kıyafetini tam olarak giyemiyor. Küçük çocuğun okula bile gitmesine engel olan fıtık iki kriket topu büyüklüğünde.

  • Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Bhirya'da yaşayan 9 yaşındaki Salman Qadir, karnında dışarıya doğru sarkmış olan fıtık yüzünden toplum tarafından dışlandı. 10 kardeşi daha olan Salman'ın ailesi, ilk etapta mide şişkinliği ya da kabızlık sandı.

  • Karnındaki büyüme zamanla yürümesine ve kıyafetlerini düzgün bir şekilde giymesine engel oldu. Okuldaki diğer öğrenciler tarafından dışlandı. Yaşadığı yerden 310 kilometre uzaklıktaki hastaneye gitti.

  • Doktorlar, annesi Kiran Qadir'e, 9 yaşındaki çocuğunun zatürreyi yenene kadar fıtık ameliyatı olamayacağını söyledi. Annesi yaptığı açıklamada, Salman'ın çok zayıf doğduğunu, sarılık olduğunu, insanların onun hayatta kalamayacağını düşündüğünü söyledi.

  • Eşinin cenazesinden dolayı bu durumun üzerine düşemediğini belirtti. Ayrıca kardeşlerinin onu yerel şifacılara götürdüklerini ve bir sonuç alamadıklarını anlattı. Salman bu ayın başında, annesi ve en büyük abisiyle beraber Karaçi'de bulunan Jinnah Tıp Merkezi'ne gitti. Salman'ın doktoru Ayesha Majeed, "Çocuk fıtığın neden olduğu aşırı ağrıdan dolayı hastaneye yattı. Testler aynı zamanda zatürreden muzdarip olduğunu gösteriyor. Bebekliğinden beri bu durum vardı muhtemelen, tedavi olmadığı için bu büyüklüğe ulaşmış." dedi.

İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Son Eklenen Haberler

Osmanlı insanının rehberi Resulullah'tı
  1. Osmanlı insanının rehberi Resulullah'tı
  2. UNaLab Projesi’nde ilk çalıştay yapıldı
  3. Sinop Milletvekili Maviş Durağan..
  4. İsrail'den bir skandal karar daha!
  5. Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL..
  6. Afganlar ülkelerine gönderiliyor
  7. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
  8. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
  9. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  10. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  11. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  12. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  13. Dortmund'da sakatlık şoku!
  14. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  15. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  16. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  17. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  18. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  19. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  20. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"