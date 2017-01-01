9 yaşındaki çocuk fıtık yüzünden yürüyemiyor

Pakistan'da yaşayan Salman Qadir, karnındaki 2 kilogramlık fıtık yüzünden yürüyemiyor ve hiçbir kıyafetini tam olarak giyemiyor. Küçük çocuğun okula bile gitmesine engel olan fıtık iki kriket topu büyüklüğünde.
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Bhirya'da yaşayan 9 yaşındaki Salman Qadir, karnında dışarıya doğru sarkmış olan fıtık yüzünden toplum tarafından dışlandı. 10 kardeşi daha olan Salman'ın ailesi, ilk etapta mide şişkinliği ya da kabızlık sandı.
Karnındaki büyüme zamanla yürümesine ve kıyafetlerini düzgün bir şekilde giymesine engel oldu. Okuldaki diğer öğrenciler tarafından dışlandı. Yaşadığı yerden 310 kilometre uzaklıktaki hastaneye gitti.
Doktorlar, annesi Kiran Qadir'e, 9 yaşındaki çocuğunun zatürreyi yenene kadar fıtık ameliyatı olamayacağını söyledi. Annesi yaptığı açıklamada, Salman'ın çok zayıf doğduğunu, sarılık olduğunu, insanların onun hayatta kalamayacağını düşündüğünü söyledi.
Eşinin cenazesinden dolayı bu durumun üzerine düşemediğini belirtti. Ayrıca kardeşlerinin onu yerel şifacılara götürdüklerini ve bir sonuç alamadıklarını anlattı. Salman bu ayın başında, annesi ve en büyük abisiyle beraber Karaçi'de bulunan Jinnah Tıp Merkezi'ne gitti. Salman'ın doktoru Ayesha Majeed, "Çocuk fıtığın neden olduğu aşırı ağrıdan dolayı hastaneye yattı. Testler aynı zamanda zatürreden muzdarip olduğunu gösteriyor. Bebekliğinden beri bu durum vardı muhtemelen, tedavi olmadığı için bu büyüklüğe ulaşmış." dedi.