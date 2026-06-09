Direkli Kaya, Amasra’nın küçük liman bölgesinde bulunan tarihi bir kaya oluşumudur. Araştırmalar, bu yapının Cenevizliler tarafından 13-15. yüzyıllar arasında inşa edildiğini ve denizi aydınlatmak ve gözetlemek amacıyla kullanıldığını gösteriyor. Kaya, 7 metre uzunluğunda olup, denize bağlı bir havuz, kayaya oyulmuş basamaklar ve mermer bir iskele içerir. Bu özellikler, siteyi hem işlevsel hem de estetik açıdan eşsiz kılar.