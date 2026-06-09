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#1
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Bartın'ın Amasra ilçesindeki tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

#2
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Amasra Müze Müdürlüğü, Cenevizliler tarafından Kemere Köprüsü mevkisine yapılan ve çevresinde Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu tarihi Direkli Kaya'ya sprey boyayla yazı yazılması üzerine inceleme başlattı.

#3
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Kayadaki yazıların ise kumlama yöntemiyle silineceği öğrenildi.

#5
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, gazetecilere, geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi ve lahit mezarlara da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını söyledi.

#6
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Saylam, "Yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Kraliçesi Amastris'in hamamının bulunduğu Direkli Kaya'nın üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor." dedi.

#7
Foto - 800 yıllık tarihi esere sprey boyayla yazı yazmışlar

Direkli Kaya, Amasra’nın küçük liman bölgesinde bulunan tarihi bir kaya oluşumudur. Araştırmalar, bu yapının Cenevizliler tarafından 13-15. yüzyıllar arasında inşa edildiğini ve denizi aydınlatmak ve gözetlemek amacıyla kullanıldığını gösteriyor. Kaya, 7 metre uzunluğunda olup, denize bağlı bir havuz, kayaya oyulmuş basamaklar ve mermer bir iskele içerir. Bu özellikler, siteyi hem işlevsel hem de estetik açıdan eşsiz kılar.

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