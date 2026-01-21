  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam Bu hamle ne zaman bitecek artık? Boey'un ölçüsünü almaya geliyor Mustafa Destici’den o alçaklığa çok sert çıkış: “Bedeli ağır olur” İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular İçine 2 dal atın yeter: İşte ağrıları geçiren ikili! Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için... Tarihin en yoğun kar yağışı! Evlerin ikinci katına kadar çıktı Beklenmedik karar sonrası Fenerbahçe'ye Kante şoku: Resmen ilettiler: Kör öldü, badem gözlü oldu... Alın tepe tepe kullanın bu alçağı! Benfica'dan Rafa Silva transferi için tuhaf talep! Aman kimse duymasın
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

7 yıl boyunca izini sürdü! “Hatay Sarısı”na devletin en özel ödülü

‘Hatay Sarısı’ cinsi ipek böceklerini yaşatmak için yıllarını veren Emel Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü aldı.

#1
Foto - 7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü

Hatay’ın ipek geleneğini yalnızca sürdürmekle kalmadı, kaybolduğu sanılan bir değeri yeniden ayağa kaldırdı…

#2
Foto - 7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü

Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Emel Duman, ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini yaşatarak gelecek nesillere taşıyor. Depremden önce yaşadığı Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde evinde ipek böceği yetiştirirken depremde ipek böceği yumurtalarının yüzde 95'ini kaybetti. İpek böceklerinin kalan kısımlarını koruyarak üretmeye devam eden Duman, zaman geçtikçe koza örmeye başlayan böceklerin türünü çoğaltmayı başardı.

#3
Foto - 7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü

Ürettiği ipek böceğinden 'Hatay Sarısı' elde eden Duman, Hatay Sarısı ipliğinden çeşitli kumaşlar ve aksesuar ürünler üretiliyor. Türkiye’nin yerel ırklarından olan Hatay Sarısı’nı yaşatmak için 7 yıl arayan ve en sonunda yaşlı bir adamda bulan Duman’ın ve Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Hatay Sarısı’na Coğrafi İşaret alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kentin tescilli ürünü Hatay Sarısı’nı yaşatmak için ömrünü adayan Duman’a "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verildi.

#4
Foto - 7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü

Türkiye’nin tescilli yerel 3 ırkından birisi olan Hatay Sarısı’nı bulabilmek için 7 yıl arama yaptıklarını ifade eden Emel Duman, "Burası bizim ipek üretim çiftliğimiz. Dünyadaki üretimin yüzde 97'si beyaz koza, yüzde 3'ü sarı koza ve o sarı kozaların hepsi endemik türlerdir. Hatay Sarısı da Türkiye'de tescilli üç yerel ırktan biri durumda. O yüzden çok kıymetli endemik bir türdür ve 1970'lerde teşvikten çıkarıldığı için üretimden de kalkmıştı. Dolayısıyla da tamamıyla kaybolmuş diye bilinen bir türdü. Bizler Hatay Sarısı kozalarını hatırlayıp, 7 yıl aramalarımızı sürdürdük. Maalesef umudumuzu yitirdiğimiz anda bir yaşlı amcada, ticari amaçlı bakmayan ve sadece yumurtadan çıktıkları için onlara kıyamayıp besleyen çok yaşlı bir amcada bulduk. Oradan tekrar hayata döndürdük. Bu çalışmayı yaparken de bilimsel çalışmalarla da buna katkı sağladık. En son olarak da çok şükür Hatay'a coğrafi işareti taçlandırdık. Bu bizi inanılmaz mutlu etti ve çok kıymetliydi. Çünkü maalesef ortalıkta çok Hatay Sarısı diye satılıp, Hatay Sarısı olmayan çok fazla ürün vardı. O açıdan insanlara daha güvenilir bir şey sunacağı ve artık bunun denetimi yapılacak. Gerçek Hatay Sarısı değerini bulacak ve insanların üretmesi için teşvik olacak" dedi.

#5
Foto - 7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü

Hatay Sarısı’nın ipeğe dönüşüm sürücünü anlatan Emel Duman, "Hatay Sarısı işlemesi oldukça meşakkatli bir süreci var. İpek kozası yumurtasından çıkıyor ve kendinin on bin misli büyüyen bir canlı. Uyku döneminde 30 gün boyunca 4 defa uyuyor deri değiştiriyor. Otuzuncu günün sonunda da doğadan topladığımız sağlıklı çalıları onların yaşam alanlarına bırakıyoruz. Onlar da o çalılara çıkıyor. İpek böceği kendi etrafında kozasını örüyor. Ondan sonra kelebek olup çıkıyor. Dolayısıyla kelebekler çıktıktan sonra kozaları topluyoruz ve onları önce elyafa döndürüyoruz.

#6
Foto - 7 yıl boyunca izini sürdü! "Hatay Sarısı"na devletin en özel ödülü

Elyaftan sonra ipliğe döndürüyoruz. İplikten sonra da dokumaya geçiyoruz. Fiyatı talebe göre değişiyor. Aksesuar olarak da çok dokuyoruz; şal, fular, atkı gibi ama kumaş olarak da tercih ediliyor. Talebe göre ürünü nasıl değerlendireceğimize karar veriyoruz ama tabii ki diğer ürünlerden ayrıştıran en önemli özelliği tamamen el yapımı olması ve bir kalitesinin üst seviyede olması, piyasadaki diğer ürünlerden biraz daha fiyatlı diyebiliriz. Alt ürün fiyat olarak bin 500 TL ila 10 bin TL kadar ürün olabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi
Ekonomi

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Bursa Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte tek biniş ücreti 35 TL’de..
Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti
Gündem

Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, “Kürt Mehmet” lakabı ile bilinen Mehmet Kaplankıran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupa’dan ‘artık yeter’ diyen bir lider sonunda çıktı. Belçika Başbakanı De Wever, ‘aç bir tırtıl’a benzettiği A..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23