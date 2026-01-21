7 yıl boyunca izini sürdü! “Hatay Sarısı”na devletin en özel ödülü

Türkiye’nin tescilli yerel 3 ırkından birisi olan Hatay Sarısı’nı bulabilmek için 7 yıl arama yaptıklarını ifade eden Emel Duman, "Burası bizim ipek üretim çiftliğimiz. Dünyadaki üretimin yüzde 97'si beyaz koza, yüzde 3'ü sarı koza ve o sarı kozaların hepsi endemik türlerdir. Hatay Sarısı da Türkiye'de tescilli üç yerel ırktan biri durumda. O yüzden çok kıymetli endemik bir türdür ve 1970'lerde teşvikten çıkarıldığı için üretimden de kalkmıştı. Dolayısıyla da tamamıyla kaybolmuş diye bilinen bir türdü. Bizler Hatay Sarısı kozalarını hatırlayıp, 7 yıl aramalarımızı sürdürdük. Maalesef umudumuzu yitirdiğimiz anda bir yaşlı amcada, ticari amaçlı bakmayan ve sadece yumurtadan çıktıkları için onlara kıyamayıp besleyen çok yaşlı bir amcada bulduk. Oradan tekrar hayata döndürdük. Bu çalışmayı yaparken de bilimsel çalışmalarla da buna katkı sağladık. En son olarak da çok şükür Hatay'a coğrafi işareti taçlandırdık. Bu bizi inanılmaz mutlu etti ve çok kıymetliydi. Çünkü maalesef ortalıkta çok Hatay Sarısı diye satılıp, Hatay Sarısı olmayan çok fazla ürün vardı. O açıdan insanlara daha güvenilir bir şey sunacağı ve artık bunun denetimi yapılacak. Gerçek Hatay Sarısı değerini bulacak ve insanların üretmesi için teşvik olacak" dedi.