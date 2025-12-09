6. nesil savaş uçağına Türk gücü! Ramjetimiz dünyayı şaşırttı: Vurmak da görmek de neredeyse imkânsız

Aylar içerisinde ramjet itki sisteminin tasarlandığını vurgulayan Kahraman, şunları söyledi: "DeltaV, geliştirdiği ramjet motorlu hava aracını yine kendi geliştirdiği roket motoruna bağladı ve bu sistemi yaklaşık 2,5 mach hızda ayırarak ateşledi. Ramjetin havada gerçek koşullarda ateşlediğini, platform üzerinde bulunan telemetri ünitesi vasıtası ile toplanan farklı sensör verileriyle doğruladık. Bu testle ilk defa, karadan fırlatma motoru ile fırlatılan bir ramjet motoru havada ateşlendi. Ses üstü hızda görev yapabilecek olan bir sistemden bahsediyoruz. Bunu vurabilmek, görebilmek çok zor." Kahraman, ramjetin ciddi avantajları barındıran bir teknoloji olduğunu belirterek, "Ramjet itki sistemini ilerleteceğiz, farklı ölçeklerde de yapacağız. Ramjet motorlar, sadece seyir yapan füzelerde değil, 6. nesil savaş uçaklarında da kullanılmaktadır. Bu uçakların sesaltı ve sesüstü hız rejimlerinde hareket edebilmesi için bilinen turbojet ya da turbofan motorların yanı sıra ramjet motorlarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla bu teknolojiyi hem savunma alanında çeşitli seyir füzeleri için hem de ses üstü 2,5-3 mach hızda gidebilen uçaklar için kullanabiliriz." dedi.